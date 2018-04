Barnim rechnet mit Schweinepest

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Afrikanische Schweinepest (ASP) kommt, da sind sich alle Experten einig. Im Landkreis Barnim laufen die Vorbereitungen für den Ausbruch der für Schweine tödlichen Krankheit derzeit auf Hochtouren. Die Szenarien lassen allerdings Schreckliches für Landwirte, Händler und Verbraucher befürchten.

„Es ist nur noch eine Frage, wann der erste Fall hierzulande auftritt“, meint Volker Mielke, Leiter des Veterinäramtes im Landkreis Barnim. Derzeit beobachte man die Lage und bereite sich auf das Schlimmste vor. Die Szenarien, die der oberste Amtstierarzt beim Jägertag des Jagdverbandes Bernau an die Wand wirft, beunruhigen selbst die Hartgesottenen.

Eines vorweg: die Krankheit, die im Osten Europas aktuell massenhaft Haus- und Wildschweine dahinrafft, ist für den Menschen völlig ungefährlich. Die für Schweine allerdings hochansteckende und fast immer tödlich verlaufene Schweinepest bedroht hierzulande Schweinehalter und alle fleischverarbeitenden Unternehmen in ihrer Existenz.

Der Landkreis Barnim bereitet sich auf den Ernstfall vor: „Die Notfallkette steht“, so Mielke. Derzeit gehe man davon aus, dass der erste Fall hierzulande bei Wildschweinen auftrete. Ein achtlos weggeworfenes Salamibrot aus dem Osten Polens, das ein Wildschwein aus der Schorfheide frisst, reiche für die Infektion aus.

Finden Jäger ein verendetes Stück Wild im Wald, sollten sie sofort das Veterinäramt anrufen, rät der Chef-Tierarzt. Die Amtstierärzte würden dann unverzüglich kommen und alles weitere in die Wege leiten. Zunächst sei es notwendig, eine Probe zu nehmen, um den Virus zweifelsfrei nachzuweisen. Der Kadaver müsse zudem fachmännisch entsorgt, die Fundstelle umgehend desinfiziert und alle Blutspuren beseitigt werden.

Drei Kilometer um die Fundstelle werde dann eine sogenannte Kernzone eingerichtet. Hier gilt dann absolute Jagdruhe für drei Wochen, Menschen dürfen die Zone nicht betreten. In der Kernzone dürfen Feldfrüchte zudem nicht mehr geerntet werden. Hausschweine bekommen Hausarrest und dürfen nicht mit Ackerfrüchten aus der Region gefüttert werden. In einem Umkreis von 15 Kilometer werde dann ein „Gefährdeter Bezirk“ ausgerufen, erklärt Mielke das geplante Vorgehen des Landkreises. Hier soll die Jagd auf Wildschweine massiv verstärkt werden. Auch im ASP-gefährdeten Bezirk gelte ein Ernteverbot für Feldfrüchte. Auch der Handel mit Schweinefleisch werde hier untersagt. „Der Wildhandel wird zum Erliegen kommen“, prophezeit Mielke.

In einem Radius von rund 25 Kilometern um die Fundstelle werde der Landkreis eine sogenannte Pufferzone einrichten. Mit Blick auf die Kreisgrenzen, werde diese Zone möglicherweise den gesamten Barnim umfassen, so Mielke. In dieser Zone werde der Handel mit Schweinefleisch nur mit Erlaubnis möglich sein.

Die Jagd auf Wildschweine soll, so die derzeitige Anweisung der Behörden, im weiten Umkreis massiv verstärkt werden. 80 Prozent der Bestände sollen weg. Wie das praktisch gehen soll, fragen sich vor allem viele Jäger. Allerdings, und das gibt auch Mielke zu, sei die Übertragung von Schwein zu Schwein derzeit das geringere Problem. Vor allem der Mensch hat in der Vergangenheit für eine sprunghafte Verbreitung gesorgt. Zur Zeit grassiert die Seuche rund um Warschau und im Baltikum. Bekanntlich stammen viele Fernfahrer aus diesen Gebieten, sie könnten den Ausbruch beschleunigen, befürchtet auch Mielke.

Alle Experten hoffen derzeit, dass der Ausbruch der Pest noch eine Weile wartet. Die wirtschaftlichen Folgen können kaum beziffert werden. Allein die durchaus zurückhaltend kalkulierten Kosten für den Landkreis selbst werden derzeit mit 720 000 Euro beziffert.