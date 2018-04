Anmeldefrist für Staffellauf verlängert

MOZ

Beeskow Zum Auftakt der Gesundheitswoche Oder-Spree, die am Sonnabend in Beeskow startet, findet ein Staffellauf statt. Wie die Veranstalter mitteilen, wird die Anmeldefrist bis einschließlich Donnerstag verlängert.

Die Gesundheitswoche wird vom Netzwerk Frühe Hilfen und Gesunde Kinder organisiert, in dem sich Menschen zusammengefunden haben, die sich für Familien mit kleinen Kindern engagieren. An fünf Veranstaltungsorten in der Kreisstadt haben die Netzwerk-Akteure bis zum 13. April unterschiedliche Aktionen organisiert.

Zum Auftakt geht es sportlich zu. Gemeinsam mit dem Verein Leichtathletik in Beeskow lädt das Hüfnerhaus ins Fontane-Viertel ein. Von 10 bis 13 Uhr können sich Bewegungshungrige in der Turnhalle der Fontane-Grundschule in verschiedenen Disziplinen, wie Seilspringen und Zielwurf, ausprobieren oder sich ab 10 Uhr am Staffellauf für alle Generationen beteiligen. Pro Person sind 860 Meter zu bewältigen. Eine Medaille bekommt jeder Teilnehmer.

Am Montag werden im DRK-Familienzentrum ab 9 Uhr Informationen zur gesunden Ernährung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit angeboten. Außerdem erfahren Besucher Wissenswertes zur Babyernährung. „Entdecke deine Sinne“ heißt es am 10. April ab 9 Uhr im Landratsamt (Raum A 127). Um 15 Uhr geht es am selben Ort um die Kommunikation mit Kindern im Kleinkind- und Kindergartenalter, eine Stunde später um gesunde Kinderzähne.

Anmeldung für den Staffellauf bis Donnerstag unter Tel. 03366 3384290 oder E-Mail palfner@huefnerhaus.de