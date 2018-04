Vier Kontrollsäule um Schwedt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Rings um Schwedt werden bis zur Einführung der Lkw-Mautpflicht auf Bundesstraßen am 1. Juli vier Kontrollsäulen aufgestellt. Für die Kontrolle der Maut werden derzeit bundesweit mehr als 600 blau/grün gekennzeichnete Kontrollsäulen aufgestellt. Die vier Meter hohen Säulen funktionieren ähnlich den bekannten Kontrollbrücken auf den Autobahnen.

Das Unternehmen Toll Col-­lect, das die Geräte im Auftrag des Bundes installiert, versichert, dass es sich dabei nicht um Geschwindigkeitsblitzer handelt, wie es bereits einige Autofahrer befürchtet hatten.

In der Region sind vier solcher stationärer Kontrollstellen geplant. Die erste steht bereits. Ausgerechnet auf der mindestens bis Dezember gesperrten B 198 zwischen dem Autobahnanschluss Joachimsthal und Ziethen wurde die erste Kontrollsäule installiert.

Nördlich von Schwedt ist die Errichtung einer Kontrollsäule auf der B 166 in Höhe von Passow sowie an der B 2 in Höhe Vierradener Fuchsweg geplant. Eine weitere Säule ist in Angermünde vorgesehen. Sie soll auf der B 198 in Höhe der Shell-Tankstelle stehen. Alle Hauptverkehrswege auf Bundesstraßen der Region haben damit eine permanente Kontrolle des Lkw-Verkehrs, mit einer Ausnahme: Ausgerechnet an der B 166 zur Grenze nach Polen ist keine Kontrollsäule geplant. Das bestätigte das zuständige Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Das Amt verweist darauf, dass es die Kontrolle zur Entrichtung der Maut durch eine Vielzahl geeigneter Mittel sicherstelle. Konkret benennt es neben den Kontrollsäulen an Bundesstraßen und den Kontrollbrücken auf Autobahnen aber nur die flexiblen mobilen Kontrollen des BA

Die Befürchtung aus Schwedt, dass es zu einem verstärkten Mautausweichverkehr auf nicht permanent kontrollierten Straßen kommt, teilt das Bundesamt nicht. Es schreibt: „Die konkreten Standorte der Kontrollsäulen unterliegen einem sukzessiven Planungs- und Errichtungsprozess, in welchen kontrollrelevante Verkehre unter Berücksichtigung aller Kontrollmittel einfließen und somit eine umfassende bundesweite Kontrollabdeckung sichergestellt wird.“

Ob der Lkw-Verkehr über die Grenze nicht kontrollrelevant ist oder die Kontrolle anderweitig abgesichert wird, erklärte das Bundesamt nicht. Fakt ist, dass auch in Polen viele Lkw mautpflichtige Straßen wie die private A 2 meiden. (md)