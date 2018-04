Spektakuläre erste Hälfte

Andrea Koppe und Dirk Schaal

Gartz (MOZ) Auch im 20. Spiel der Fußball-Landesklasse Nord blieb Tabellenführer Grün-Weiß Ahrensfelde unbesiegt. Gegen Blau-Weiß Gartz gelang den Randberlinern ein deutlicher 5:1-Sieg. Alle Ahrensfelder Treffer fielen bereits in der ersten Halbzeit.

Mit 15-minütiger Verspätung, dann aber mit einem 45-minütigen Sturmlauf in der ersten Halbzeit, begann die Landesklasse-Partie. Die personell geschwächten Blau-Weißen ließen sich sofort vom druckvollen Spiel der Randberliner beeindrucken und fanden nicht ins Spiel. Den ersten Eckball bekamen die Gartzer, aber aus diesem resultierte ein schneller Konter, der gerade noch zur Ecke geklärt wurde. Im Gegenstoß kam der Pass von Patrick Boest auf Djibril Badji nicht genau, Torwart Florian Brüggemann klärte. Auf der Gegenseite setzte Vladimir Pestov einen Distanzschuss neben das Tor (9.).

Die Gäste setzten sofort nach: Domenic Gesierichs Möglichkeit wurde zur Ecke geklärt. Die Ecke brachte Marc-Nelson Grzyb herein und sie traf auf eine unsortierte Gartzer Abwehr. Der kopfballstarke Steven Knörnschild nickte völlig freistehend zum 0:1 ein(11.). Kurz darauf wurde Blau-Weiß-Keeper Marco Mecklenburg zur nächsten guten Reaktion gezwungen, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Das gelang aber nicht lange: In der 19. Minute erreichte ein präziser Pestov-Pass dessen Mitspieler Blenard Colaki – der ließ sich von den vergeblichen Abseits-Forderungen der Platzherren nicht irritieren und schoss zum 2:0 ein (19.). Nur drei Minuten später fiel Colaki im Strafraum – alle Diskussionen der Gartzer halfen nichts: Elfmeter. Das war ein ganz klarer Strafstoß. Nach schöner Vorarbeit von Knörnschild wurde Colaki im Sechzehner zu Fall gebracht“, erklärte GWA-Coach Bernd Schönfelder die Situation.Thomas Illig ließ sich von den Diskussionen nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte sicher zum 0:3 (22.).

Die Blau-Weißen standen im weiteren Verlauf zu tief in der eigenen Hälfte, konnten keine Akzente setzen und fanden kein Mittel gegen spielstarke Gäste. Nach einer erneuten Ahrensfelder Ecke nutzte wiederum Knörnschild das Gartzer Durcheinander, diesmal mit der Fußspitze, zum 0:4 (33.). Ein zusätzlicher Schreck folgte für die Hausherren: Nach einem Zusammenprall musste Eric Duckert verletzt ins Krankenhaus abtransportiert werden (36.). Eine Minute später entschied der Referee, als der Ball unglücklich vom Schienbein eines Blau-Weißen zu Keeper Mecklenburg prallte und dieser ihn aufnahm, auf indirekten Freistoß. Pestov gelang es, das Leder durch die 22 Gartzer Beine zum 5:0 ins Netz zu zirkeln (45.). Dann war eine spektakuläre erste Hälfte Geschichte.

„In der Pause haben wir den Jungs gesagt, dass sie genauso weiter machen sollen und sich nicht auf dem Ergebnis ausruhen sollen. Aber scheinbar hat das nicht wirklich gefruchtet“, sagte Schönfelder über die Kabinenansprache.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts agierten die Ahrensfelder etwas ruhiger, besaßen aber die erste Möglichkeit. Ein Kopfball verfehlte das Tor der Oderstädter nur knapp. Beim schnellen Gegenzug nutzte Tomasz Hilicki die erste Gartzer Möglichkeit zum 1:5-Ehrentreffer (56.). Dann musste Torwart Mecklenburg kurz nacheinander zweimal eingreifen: Stark klärte er einen Angriff der Gäste zur Ecke und hielt einen gut getretenen Freistoß prima. Noch 20 Minuten waren zu spielen, als Hilicki einen guten Spielaufbau nicht erfolgreich zu Ende führen konnte – knapp segelte der Ball über den Querbalken.

Nach einem Foul an Sascha Spann, der für Badji ins Spiel kam, gab es Freistoß, aber auch diese Chance verpuffte. Nur wenig später traf Patrick Boest die Latte (80.). Dann stürmte Hillicki bei einem Konter allein auf das Tor der Gäste zu, setzte seinen Schuss aber neben das Tor. Nach einem langen Abschlag musste Fabian Schünemann einen Ahrensfelder Versuch für seinen Torwart auf der Linie retten (88.).

„Auch wenn sich ein 5:1-Sieg immer sehr gut liest, so rundum zufrieden können wir mit dem Spiel in Gartz nicht sein. Die erste Halbzeit war absolut klasse, doch danach hat irgendwie die richtige Konzentration im Spiel gefehlt“, resümierte Schönfelder das Spiel. Ob es die Auswechslung zur Pause von Colaki war, für den Felix Grünwald auf den Platz kam, ließ der Coach offen. „Vielleicht hat dann etwas Druck nach vorn gefehlt.“ Auf alle Fälle haben die Ahrensfelder nach der 1:3-Niederlage des ärgsten Verfolgers, Fortuna Glienicke, in Gramzow bei einem absolvierten Spiel mehr zehn Punkte Vorsprung.

Flattern da den Ahrensfeldern zum Saisonende hin vielleicht wieder die Nerven, Herr Schönfelder? „Das hat mit Nervenflattern überhaupt nichts zu tun. In den nächsten Wochen kommen mit Birkenwerder, Wandlitz und Glienicke die ganz harten Brocken der Liga. Auch schon im nächsten Spiel in Grünow müssen wir hochkonzentriert zur Sache gehen, wollen wir ungeschlagen bleiben. Insofern haben wir eine sehr gute Ausgangsposition, aber durch sind wir noch lange nicht“, sagte der GWA-Trainer warnend. Gerade wenn man den nächsten Gegner nimmt, Einheit Grünow, gegen die musste Ahrensfelde beim 0:0 die einzigen Heimpunkte abgeben.