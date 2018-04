FSV Union II kassiert Auswärtsniederlage

Roland Hanke

Burg (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde II haben in der Nachholpartie vom 14. Spieltag der Landesliga Süd eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Bei Kellerkind SG Burg verloren sie mit 2:3 (1:2) und sind Zehnter in der Tabelle.

Die Gäste gerieten nach individuellen Fehlern bereits nach 20 Minuten mit 0:2 in Rückstand. Erst eine Minute vor dem Pausenpfiff gelang den Fürstenwaldern der Anschlusstreffer. Spielertrainer Christian Mlynarczyk und Mohammad Bayat kamen per Doppelpass vors Tor, wobei Ersterer aus neun Metern am Torwart vorbei einschob.

„Wir haben in der zweiten Halbzeit versucht, noch mal alles reinzuhauen und den Druck weiter zu verstärken. Der Ausgleich hätte eigentlich schon früher fallen müssen“, erklärt der Spielertrainer. Das 2:2 gab es dann in der 72. Minute nach einer Freistoß-Kombination des FSV Union II. Tim Lehmann spielte den Ball auf den Kopf von Mlynarczyk, der auf Erik Steinmetz ablegte. Letzterer traf dann aus etwa elf Metern ins Netz.

„Leider haben wir nur vier Minuten später den dritten Gegentreffer hinnehmen müssen. Zum Ausgleich hat das dann nicht mehr gereicht“, erklärt Christian Mlynarczyk. „Es war ein sehr schweres Spiel gegen die SG Burg, die sich im Kampf gegen den Abstieg mächtig ins Zeug legte. Nun müssen wir versuchen, im Heimspiel gegen den Spitzenreiter zu punkten.“ Der Tabellenführer BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow ist am Sonnabend, 15 Uhr, beim FSV Union Fürstenwalde II zu Gast.