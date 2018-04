Abstimmung über Abwahl

Markus Kluge

Fürstenberg (MOZ) Die Auseinandersetzungen in den Kommunen des Amtes Temnitz ebben nicht ab. Am kommenden Dienstag entscheiden Temnitzquells Gemeindevertreter darüber, wer die Gemeinde künftig neben Bürgermeister Johannes Obalski im Temnitzer Amtsausschuss vertreten wird.

Obalski hat einen Abwahlantrag gegen Harri Graf eingebracht. Dem Netzebander wirft Oblaski vor, dass er im Amtsausschuss anders abstimmte, als er zugesagt habe. Konkret geht es darum, dass die Gemeinde am 13. Februar einen Widerspruch gegen den Beschluss des Amtsausschusses gefasst hat. Im Unterschied zum Amtsausschuss wollten die Temnitzqueller nicht, dass die Amtsdirektorenstelle ausgeschrieben und die einfache Wiederwahl Dorns abgelehnt wird. Am 26. Februar soll Graf in der Gemeindevertretung erklärt haben, dass er sich an den Beschluss seiner Gemeinde gebunden fühle. Am 22. März stimmte Graf im Amtsausschuss allerdings ganz anders ab. Oblaski mangelt es nun an Vertrauen in seinen Kollegen. Graf wiederum wollte seine Meinung nicht ändern. Für seine Abwahl müssten mindestens sechs der zehn Gemeindevertreter stimmen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rägeliner Gemeindehaus.(kus)