Von der Mär der Chancengleichheit

Hartmut Krug

Potsdam (Hartmut Krug) Margaret hat sich bisher seit Jahren mit mäßig bezahlten Jobs durchs Leben gehangelt. Nun geht sie auf die 50 zu und verliert, da sie als alleinerziehende Mutter einer erwachsenen behinderten Tochter oft zu spät zu ihrer Arbeit kam, ihren Job als Kassiererin in einem Supermarkt. Eine Katastrophe, denn woher Geld fürs Leben und die Miete nehmen? Also macht sie sich auf Jobsuche, aber ohne Erfolg. Dann kommt sie im Gespräch mit ihren beiden Freundinnen darauf, es bei ihrer einstigen Highschool-Liebe Mike zu versuchen. Der Chefarzt einer schicken Privatpraxis ist allerdings wenig begeistert, als sie ihn heimsucht. Einen Job verspricht Mike ihr nicht, doch immerhin schafft sie es, dass er sie zur Party seiner Frau einlädt.

Als die Party abgesagt wird, glaubt Margaret, man wolle sie ausladen und geht trotzdem hin. Doch Mike und seine erheblich jüngere Frau haben wegen der Krankheit ihres Kindes tatsächlich abgesagt, und nun sind sie zu dritt allein. Es beginnt eine grundsätzliche Diskussion über das Leben und die Chancen, Erfolg zu haben.

Das Theater nennt das Stück „Good People“ im Untertitel „Mittelschichtblues“. Weil es Menschen der Mittelschicht zeigt, die mit ihren unterschiedlichen Lebensläufen dem amerikanischen Credo „Jeder ist selbst verantwortlich für sein Glück“ widersprechen.

Autor David Lindsay-Abaire hat ein typisches Well-Made Play geschrieben, dessen unendlich viele Dialoge oft mächtig klappern. Zu jeder neuen Redeszene dreht sich auf der riesigen offenen Bühne des Potsdamer Hans Otto Theaters eine Art Würfel aus Wänden, der immer wieder neue Räume für die Darsteller öffnet.

Da stehen sie dann und reden, reden, reden: Margaret (Andrea Thelemann) und ihre recht schrillen Freundinnen Dottie (Meike Finck) und Jean (Katrin Hauptmann). Die handfesten Freundinnen wirken dabei in Kleidung (Kostüme: Sara Kittelmann) und Dialogen eher wie schablonenhafte Frauen aus der Unterschicht.

Die zentrale Szene aber findet in der Villa von Mike (Jon-Kaare-Koppe) statt. Margaret erzählt aus der gemeinsamen Jugendzeit (vielleicht ist er sogar der Vater ihrer Tochter). Margaret lebte mit einer berufstätigen Mutter, während Mike in einem intakten Elternhaus kräftig unterstützt wurde, studieren konnte und eine junge Frau aus reichem Hause heiratete (pointiert: Patricia Coridun). Mike und Margaret hatten eben nicht die gleichen Chancen. Margaret aber jammert nicht, sondern zeigt sich als Kämpferin, die ihren eigenen Stolz besitzt. Sie will weder Almosen noch Mitleid. Einen Job aber findet sie auch in der Arztwohnung nicht. Immerhin deckt sie einige Lebenslügen von Mike auf und wirbelt seine Ehe ein wenig durcheinander. In diesem letzten Teil des Stückes wächst Andrea Thelemann als Margaret kräftig über die Klischees ihrer Figur hinaus und gibt der Figur emotionale Kraft und starke Bühnenwirkung.

Am Schluss spielen die Frauen und der Supermarktmitarbeiter, der Margaret kündigen musste, wieder Bingo. Und der Mann, der zum ersten Mal etwas gewinnt, schenkt das Geld Margaret: Damit ist ihre Miete für einen Monat gerettet. Irgendwie geht es bei den Good People eben immer weiter.

Nächste Vorstellungen: 13.4. und 4.5., jeweils 19.30 Uhr, und 15.4., 15 Uhr; Hans Otto Theater, Schiffbauergasse 11, Potsdam, Kartentel. 0331 98118