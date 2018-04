Schulung für Bauern in Oder-Spree

MOZ

Beeskow „Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt“ heißt es gemeinhin. Doch der Winter hat mit seinen Kapriolen im März immer wieder verhindert, dass die Frühjahrsfeldbestellung flächendeckend in Angriff genommen werden konnte. Hier und da sind die Böden immer noch gefroren oder so feuchtigkeitsgesättigt, dass eine Befahrung mit Maschinen unmöglich ist. Doch seit einigen Tagen stehen die Zeichen nun deutlich auf Frühling: Jetzt kann es auf den Äckern richtig losgehen. Damit die Betriebe auch finanziell auf die Saison vorbereitet sind, lädt das Landwirtschaftsamt des Landkreises Oder-Spree am Donnerstag ab 9.30 Uhr alle Landwirte zur diesjährigen Jahresschulung zum Agrarförderantrag in den Beeskower Spreepark (Bertholdplatz 6) ein.

Informiert wird über die Antragstellung mit Hilfe des internetgestützten Verfahrens WebClient. Dirk Scheibe vom Regionalbüro Müncheberg der LAB (Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburg GmbH) wird eine kurze praktische Einweisung in den für den Agrarförderantrag erforderlichen WebClient geben. Außerdem gibt es Informationen über Änderungen und rechtliche Rahmenbedingungen zur Agrarförderung im Allgemeinen. Ein weiteres Thema werden Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie Hinweise zur Grünlandwerdung sein.

Komplettiert wird die Schulung mit kurzen Informationen zur Afrikanischen Schweinepest, zur neuen Düngeverordnung sowie zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.