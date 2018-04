Spätes Aufarbeiten von Sturmschäden

Thomas Berger

Garzau Eine aufgeregte Meldung von Anwohnern aus dem Alten Forsthaus Garzau hat die Lokalredaktion zu Ostern erreicht. Familie Galey sorgt sich bei den stattgefundenen Fällarbeiten im Bereich zwischen Pyramide und Straße vor allem um die brütenden Vögel.

Galeys, die nach eigener Aussage zugleich auch die Amtsverwaltung und den Naturschutzbund (Nabu) in Kenntnis gesetzt haben, verweisen in ihrer besorgten Leserzuschrift auf den Stichtag 1. März. Seit diesem sind laut Bundesnaturschutzgesetz Baumfällungen nicht mehr statthaft – ein Grund, warum der Landesbetrieb für Straßenwesen und andere Auftraggeber bemüht waren, die von ihnen vielerorts noch veranlassten Maßnahmen auf den letzten Drücker bis Ende Februar abzuschließen.

Was der Normalbürger hingegen abseits dieser Stichtagsregelung nicht unbedingt weiß: Für Holzeinschlag in der Forst gilt diese nicht. „Im Wald, wo das Waldgesetz greift, kann an 365 Tagen im Jahr gefällt werden“, erläutert auf Nachfrage Joachim Naß, Leiter der Oberförsterei. Als staatliche Aufsichtsbehörde können er und seine Kollegen lediglich einschreiten, wenn irgendwo auf größeren Arealen „Kahlschlag“ erfolgt, die Entnahme auf Flächen über zwei Hektar also 60 Prozent des Baumbestandes überschreitet. Auf kleineren Flächen sei sogar mehr möglich, wenn binnen bestimmter Fristen schnell eine Wiederaufforstung erfolge.

Das Waldstück, um das es in Garzau geht, gehört dem Freiherrn Ow von Wachendorf, der in Brandenburg über umfangreichen Privatwald verfügt. Im Raum zwischen Strausberg und Rehfelde, so der im Auftrag des Eigentümers tätige Förster Thomas Schulz, seien es etwa 260 bis 270 Hektar. Schulz kann die Aufregung der Anwohner ein Stück weit verstehen, wie er sagt. „Persönlich hätte ich die Arbeiten auch nicht gerade jetzt vorgenommen, wenn es anders gegangen wäre.“ Doch unter anderem bedingt durch die in der Forst herrschende Personalknappheit sei man nicht früher dazu gekommen, die Schäden des letzten großen Herbststurms vom November zu beseitigen. Der hatte auch in diesem Waldstück bei Garzau heftig gewütet.

„Wir müssen das jetzt endlich aufarbeiten“, argumentiert Schulz. „80 bis 90 Prozent“ der gefällten Bäume, erklärt er, hätten verschiedene Schäden, sei es nun im Bereich der Krone oder durch Stammriss. Den Vorwurf von Galeys, wonach auch „viele alte, unbeschädigte und große Buchen“ abgesägt wurden, weist er zurück. Jedoch könne es sein, dass vereinzelt auch ein intakter Baum weichen müsse. Schließlich benötige man die Rückegassen, um die Stämme aus dem Innern des Waldes zum Abtransport an die Wege zu bekommen. Generell achte das fachkundige Personal darauf, möglichst keine Brutbäume von Vögeln zu fällen. Die Aufarbeitung der Sturmschäden, auch im Zuge der Verkehrssicherungspflicht in Richtung Straße, werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.