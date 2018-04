Reinhold Beckmann singt „unfrisierte“ Gedanken

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Reinhold Beckmann & Band präsentieren ihr neues Album „Freispiel“ am 14. April im Kleist Forum. Bereits beim ausverkauften MOZ-Talk am 21. März begeisterte Beckmann gemeinsam mit Gitarrist Johannes Wennrich das Frankfurter Publikum. In voller Besetzung gastiert er nun mit seiner vierköpfigen Band auf der großen Bühne im Kleist Forum, kündigt die Messe und Veranstaltungs GmbH an.

Das neue Album Freispiel trägt seinen programmatischen Titel aus gutem Grund. Denn mit den zwölf aktuellen Songs hat sich der langjährige „Sportschau“- und Talkmoderator als Musiker tatsächlich freigespielt. In seinen neuen Stücken erzählt Reinhold Beckmann persönlich und hintergründig, was ihm im Alltag begegnet und manchmal aufstößt. Das perfekte Scheitern gehört genauso dazu wie die heiteren „unfrisierten“ Gedanken über das, was gestern so wichtig und prägend war.

So farbenfroh und bilderreich wie Beckmanns lässige Midtempo-Songs und Balladen sind auch seine Texte. Beckmann mischt persönliche Geschichten mit humorvollen und kritischen Beobachtungen, die von kleinen Macken erzählen und von großen Gefühlen oder was mitunter davon übrigbleibt. „Als Journalist musste ich mich zunächst dran gewöhnen, Gedanken in Poe-sieform zu fassen“, sagt Reinhold Beckmann. „Dass ich mich dabei immer mehr selbst wiederfinde, ist für mich die Neuentdeckung meines Lebens.“

Dass Beckmann seit Jahren bereits Musik macht, ist vielen jedoch nicht bekannt. Er verbindet Liedermacher-Gehabe und mehr oder weniger pseudophilosophische Texte mit einem Trip ins Bossa-Nova-Land Brasilien. Ein Stück wie „Bremen“ hat da durchaus Ohrwurm-Qualitäten. Und welcher Moderator kann schließlich von sich behaupten, sich in den Bereichen Sport, Politik und Gitarrengriffe gleichermaßen behaupten zu können?

Privat ist der Vater zweier Kinder in verschiedenen sozialen Projekten aktiv. Da ist er ganz anders als in dem Song „Charlotte“, in dem es über eine Fleischverkäuferin heißt: „Was ist ein Schinken neben deinem Dekolleté/wenn ich dich tief gebeugt im Aufschnitt wühlen seh’.“ Beim MOZ-Talk mit Musik am 21. März begeisterte er mit diesem Lied das Publikum.

Wer Beckmann & Band schon einmal live erlebt hat weiß, welche hervorragende Kombo Beckmann um sich geschart hat. Gitarrist Johannes Wennrich, Bassist Thomas Biller, Schlagzeuger Robin McMinn und Multiinstrumentalist Jan-Peter Klöpfel (Trompete, Flügelhorn, Keyboards) liefern für Beckmanns Songs einen exzellenten Soundteppich. Mit eingängigen Melodien bewegt sich „Freispiel“ stilsicher zwischen Jazz, Bossa Nova, Folk und Country-(Pop). (hk)

14. April, Sonnabend, 19.30 Uhr im Kleist Forum; Tickets: 25 Euro/ 23 Euro; 0335 40 10120 und ticket@muv-ffo.de