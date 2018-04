Zwei Konzerte im Dom

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Reihe „Orgelmusik zur Marktzeit“ wird im Fürstenwalder St. Marien-Dom wird am Freitag mit der österlichen Orgelmusik fortgeführt. Zu Gast ist ab 11 Uhr zum wiederholten Male Moritz Reuter aus Detmold. Das Programm umfasst Werke von Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude und dem französischen Romantiker Eugene Gigout. Die Veranstalter empfehlen, sich trotz der kurzen, musikalischen Dauer von ca. einer halben Stunde warme Kleidung anzuziehen, da der Dom für so kurze Zeit nicht geheizt werden kann.

Die Osterfestwoche wird am Sonntag (Quasimodogeniti), um 17 Uhr mit einem österlichen Konzert mit Klavier- und Orgelmusik im Dom beendet. Moritz Reuter wird dann Orgelwerke von Bach, Buxtehude und anderen an beiden Orgeln vortragen. Die Pianistin Victoria Damianowa, die ebenfalls aus Detmold kommt, am Flügel Werke von Mozart, Schumann, Debussy und Weber spielen.Für beide Konzert ist der Eintritt frei.

Die nächsten Veranstaltungen im Dom folgen laut Programm am 19. April und 3. Mai mit der „Domsinstunde“, an der jeder teilnehmen kann. Für den 4. Mai ist dann wieder „Orgelmusik zur Marktzeit“ mit dem Havelberger Organisten Gottfried Förster angekündigt. (us)