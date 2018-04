Finower Aprilscherz löst Debatten aus

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nur wenige Stunden war am Sonntagvormittag am Kleinen Stern in Finow ein gefälschtes Ortseingangsschild zu sehen, auf dem die „Stadt Finow“ als Ortsteil der „Gemeinde Schorfheide“ bezeichnet wurde. Kurz nach 11.Uhr hat die Berufsfeuerwehr die amtlich anmutende gelbe Tafel mit den provozierenden schwarzen Buchstaben entfernt - und dies keineswegs wegen des auf ihr verbreitetendem politischen Signal, wie Einsatzleiter Rainer Depke betont. „Durch diese vermutlich als Witz gemeinte Tafel war das Vorfahrtsschild dahinter nicht mehr zu sehen. Da bestand Gefahr im Verzug, die Verkehrssicherheit war nicht gegeben“, sagt der Brand-schützer.

Der Aprilscherz kann als doppelt treffend bezeichnet werden: Zum Ersten lässt er sich als Bekenntnis von Finower Lokalpatrioten werten. Der Stadtteil feiert aktuell sein 90-jähriges Bestehen und wurde 1970 nach Eberswalde eingemeindet. 1993, vor 25 Jahren, verschwand auch noch der Zusatz Finow aus dem Ortsnamen. Seiher heißt Eberswalde-Finow nur noch Eberswalde. Zum Zweiten versuchen die Stadt Eberswalde und die Gemeinde Schorfheide gerade, ihre Differenzen, vor allem zu den Erweiterungsplänen für das Fachmarktzentrum in Finowfurt, in Gesprächen hinter verschlossenen Türen auszuräumen. Da würde bereits der Versuch, Finow der Gemeinde Schorfheide zuzuschlagen, wohl zusätzlich Öl ins Feuer gießen. Deshalb herrscht absolute Friedenspflicht.

Dementsprechend unaufgeregt reagieren die Rathausspitzen. „Ob Schneegestöber oder amüsante Schilder, der 1. April 2018 machte seinem Namen alle Ehre“, betont Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginksi. Und sein Schorfheider Kollege Uwe Schnoknecht erklärt: „Über Aprilscherze lache ich. Und dann hab ich sie auch schon wieder vergessen.“

Für den CDU-Stadtverordneten und Unternehmer Dietmar Ortel, bekennender Finower Lokalpatriot, hat das Ortseingangschild alle Merkmale eines „klassischen Aprilscherzes“ erfüllt. „Vielleicht war die Aussage als Anregung gedacht, die regionale und wirtschaftliche Entwicklung in den Vordergrund zu stellen“, urteilt er.

Als Stadtverordneter im Bündnis Eberswalde, als Vorsitzender des Stadtteilvereins Finow und als Unternehmer ist Viktor Jede engagiert, der zugibt, über die Tafel herzlich gelacht zu haben. „Einen Handlungsauftrag kann ich aus der Botschaft nicht ableiten. Dazu müsste erst die Finower Einwohnerschaft aktiv werden“, sagt er.

Auch Ringo Wrase sitzt als Herzensfinower im Stadtparlament. Für die SPD, deren Finower Ortsverein er überdies vorsteht. „Mit einem Status von Finow als Ortsteil der Gemeinde Schorfheide würde ich mich nie abfinden können“, betont er. Dass sich Finow ernsthaft von Eberswalde loslösen könnte, hält Ringo Wrase für unwahrscheinlich. „Das wäre wegen der tiefen Verzahnung mit Eberswalde und wegen der nicht mehr gegebenen finanziellen Leistungskraft Finows inzwischen auch gar nicht sinnvoll“, findet er.

Im Internet wird derweil heftiger debattiert. Ein Facebook-Nutzer nennt den Scherz gelungen und führt an, was für ihn mögliche nächste Schritte wären: „Online-Petition, Bürgerbegehren oder eine friedliche Revolution?“(sk)