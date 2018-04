Osterspaziergang im Schneesturm

Riccardo Wittig

Wer an den traditionellen Osterwanderungen des Schönermarker Pfarrsprengels teilnimmt, der hält es normalerweise wie es in Goethes Klassiker der „Osterspaziergang“ heißt: „Im Tale grünet Hoffnungsglück“. Doch davon sahen die unerschrockenen Frühaufsteher in diesem Jahr nichts. Starkes Schneetreiben versperrte den Blick auf eine einzigartige Natur zwischen Frauenhagen und Welsow. Es war fast wie im vergangenen Jahr. Da wurden die Wanderer vom Wintereinbruch beim Osterspaziergang rund um Biesenbrow überrascht. „Wir hätten Weihnachtsbäume mit Eiern aufstellen sollen“, meinte am Sonntag ein Gast aus dem Nachbarort.

Bewaffnet mit Regenschirmen und in dicker Wintermontur trotzten dennoch 52 Teilnehmer den Wetterkapriolen, darunter Stammgäste und auch Neulinge. Den weitesten Anreiseweg hatte ein Mädchen aus einem Ort südlich von Stuttgart, die zu Ostern Oma und Mutter in Frauenhaben besuchte.

„Frauenhagen ist immer für eine Überraschung gut. Wir haben ja schon einmal bei Schneetreiben Ostern gefeiert“, sagt Pfarrer Michael Heise und erblickt im gleichen Zuge einen über die schneebedeckte Landschaft hoppelnden Feldhasen. „Der Schnee ist so tief, dass man die Eier gar nicht mehr findet, die er verliert“, fügt er lachend hinzu.

Es ging auf der geplanten Strecke zur Breitenteicher Mühle, am Mühlenteich vorbei und den Hügel hinauf in Richtung Bruchhagen. Dort gab es die Morgenandacht. Nach einer Stärkung und dem Aufwärmen mit heißem Kaffee, Tee und Glühwein sowie mit Schmalzstullen und Gurken wanderten die Teilnehmer zurück in die Frauenhagener Dorfmitte. Unterwegs ließen sich die Gäste auch das ein oder andere Osterwässerchen schon einmal schmecken.

Im Dorfkrug waren bei der Rückkehr der Gruppe die Frühstückstische gedeckt, das Bedien-Team hielt den Kaffee bereit. Beim Frühstück ließen es sich dann insgesamt 60 Gäste gut schmecken, diesmal allerdings einige Kinder weniger als sonst. Mehr als 40 Besucher konnte Pfarrer Heise anschließend beim Gottesdienst begrüßen. (riw)