Nur ein Viertel der Betriebe zahlt Gewerbesteuer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt rechnet in diesem Jahr mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8,6 Millionen Euro. Das ist gegenüber den Vorjahren eine Erhöhung um 300 000 Euro. Die Erfahrungen der Vorjahre hat gezeigt, dass die Einnahmen aus dieser Steuer, die sich nicht so gut einschätzen lassen, immer höher ausgefallen sind, als prognostiziert. Wobei sich die Mehreinnahmen vor allem aus Nachveranlagungen und Nachzahlungen ergeben haben.

Zwar gibt es in der Stadt 1607 Gewerbetreibende, das ist sogar eine Steigerung um mehr als 30 innerhalb eines Jahres. Allerdings verteilt sich die Steuerlast auf gerade einmal ein Viertel der Betriebe. 74 Prozent aller Gewerbetreibenden zahlen demnach keine Gewerbesteuern. Der Anteil hat sich innerhalb eines Jahres sogar leicht erhöht. 76 Betriebe zahlen bis 1000 Euro Gewerbesteuer im Jahr, 205, der größte Teil, bis 10 000 Euro im Jahr. 121 Gewerbebetriebe überweisen zwischen 10 000 und 100 000 Euro an die Stadtkasse, mehr, als noch vor einem Jahr. Bei den großen Betrieben, bei denen sich die Steuerlast auf mehr als 100 000 Euro beläuft, hat sich innerhalb eines Jahres ein Rückgang bemerkbar gemacht. Zum 30. September 2017, so ist der Stichtag, der im Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt angegeben ist, waren noch 15 Großbetriebe mit der Steuerlast über 100 000 Euro aufgelistet, ein Jahr zuvor waren es allerdings noch 19 Betriebe.

Eine Kalkulation der Gewerbesteuer ist auch deshalb schwierig, weil es durch eine Nachveranlagung nicht nur zu Nachzahlungen kommen kann, die sich in der Stadtkasse positiv bemerkbar machen. Es kann auch der gegenteilige Effekt eintreten, dass die Stadt Steuern, die sie schon verbucht hatte, an ein Unternehmen mit Zinsen zurückzahlen muss.

Die Gewerbesteuer fließt auch nicht eins zu eins in die Stadtkasse. Zum einen müssen Kommunen eine Gewerbesteuerumlage an das Land zahlen. In Eisenhüttenstadt macht das rund 750 000 Euro aus. Zum anderen spielt die Höhe der Gewerbesteuer auch bei der Berechnung der Kreisumlage eine Rolle. So wird die Steuerkraftmesszahl, die im vergangenen Jahr einen sehr hohen Wert erreicht hatte, mit in Anschlag gebracht. Dabei werden alle Steuereinnahmen, auch der Anteil an der Einkommensteuer, mit berechnet.