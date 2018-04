Kein Asta-Sommerfest auf dem Ziegenwerder

MOZ

Frankfurt (Oder) Das Sommerfest des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Viadrina wird auch in diesem Jahr auf dem Universitätsplatz vor dem Audimax stattfinden. Eine Verlegung der Veranstaltung am 13. Juni auf den Ziegenwerder komme nicht mehr in Frage, teilte der Asta mit. Als Grund führten die Studierenden das intransparente Vergabeverfahren für den gastronomischen Betrieb auf der Oderinsel an. „Da nun bekannt wurde, dass es mehrere Bewerbungen für den Betrieb der Insel gibt, könnte sich die Vergabe der Gastronomielizenz so sehr verzögern, dass eine verlässliche Veranstaltungsplanung auf dem Gelände derzeit leider nicht mehr möglich ist“, erklärte Asta-Kulturreferent Adrian Piprek die Entscheidung. Der Vorsitzende des Gremiums, Sebastian Pape ergänzte: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit dem Schritt nach Ziegenwerder wieder etwas frischen Wind in das Sommerfest bringen und die schöne Umgebung auf der Insel mit in das Konzept einbeziehen können.“ Die planerische Vernunft erfordere nun aber, diese Pläne aufzugeben, heißt es in der Pressemitteilung.

Asta-Kollege Georg Gauger zeigte sich darüber hinaus „von der Verfahrensweise der Stadtverwaltung etwas irritiert. Wenn bereits seit Mai 2017 ein Konzept vorliegt, wäre es im Interesse aller gewesen, dieses öffentlich zu diskutieren, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung mit einzubinden“.

Anfang März 2018 war bekannt geworden, dass die Stadt bereits seit Monaten mit Michael Katzke über den Betrieb des Inselbiergartens verhandelt. Der Geschäftsführer der Top Servicedienstleistungen UG, der auch für das Liberal-Konservative Bürgerforum in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, hatte sich initiativ beworben. Offenbar steht der Vertrag kurz vor einer Unterschrift. Dies wurde jedoch erst bekannt, als sich Anfang März mit Manja Neborg, Betreiberin des Frosch-Clubs in der Ziegelstraße, und Matthias Kayales vom Radiosender „98.0 pure fm“ ein zweites Bewerberteam der Öffentlichkeit vorstellte.

Der Asta sieht sowohl die politischen Ansichten Michael Katzkes als auch dessen Konzept kritisch. Von der Verwaltung fordern sie ein „faires und transparentes Ausschreibungsverfahren“, erklärt Georg Gauger. „Beide Bewerbungen müssen gleichermaßen öffentlich diskutiert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die bessere Bewerbung am Ende auch wirklich durchsetzt. Wir wollen das Beste für die Entwicklung des Ziegenwerder und wir hoffen, dass die Stadtverwaltung alles dafür tut, dass das beste Konzept am Ende auch umgesetzt werden kann.“