Pfeffer, Pfefferminz und Petersilie

Joachim Eggers

Erkner Am Anfang stehen Schneidebrett und Messer. Mit diesen Utensilien zerteilen Saleh, Alaa, Leonie, Alina und Jouan Tomaten, Gurken und Lauchzwiebeln. Die fünf Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 14 Jahren haben sich zum Kochkurs des Mehrgenerationenhauses der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) im Fichtenauer Weg eingefunden. An vier Terminen sollen sie lernen, wie man gesunde Speisen zubereitet. Die Koch-Erfahrungen, die Saleh und Jouan angeben, sind überschaubar: Nudeln, Pommes, Eier. Katharina Preilowski, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, hatte 15 Anmeldungen für das Projekt, das noch drei Folgetermine hat. Jeder Nachmittag ist einem Land gewidmet, aus dem dann Speisen angefertigt werden. Am Dienstag ist es Marokko, und das Ziel lautet, Schäfersalat und Couscous zuzubereiten. Nächsten Dienstag geht die kulinarische Reise nach Russland, dann nach Kanada und zum Abschluss nach Großbritannien.

Derweil sind die Mädchen und zwei Jungen, von denen drei im Flüchtlings-Wohnheim in der Smolkastraße zuhause sind, mit der Frage beschäftigt, wie sie den Salat würzen sollen. Intensiv wird über die richtige Dosierung von Salz, Pfefferminz, Zitrone und Petersilie diskutiert. Wobei Petersilie als Zutat für einen Salat bei dem 12-jährigen Saleh auf glatte Ablehnung stößt, Pfefferminz dagegen anderen seltsam vorkommt. Das Öl lassen Jouan und Saleh über einen Esslöffel in den Topf laufen, der als Salatschüssel herhält. Diese Form der Dosierung entlockt Mitarbeiterin Kerstin Sperling ein anerkennendes „Ahh – geschickt“. Sie moderiert die Debatte um einen oder zwei Prisen Pfeffer oder Zitrone und hält zwischendurch fest, was ein Mehrgenerationenhaus eigentlich sein soll: „Wir wollen ja voneinander lernen“. Das gilt auch für die angeblich unziemliche Bedeutung des Wortes Couscous im Arabischen, die der schelmische Saleh aber nicht so recht verraten will.(je)