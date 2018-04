Kegelveteran Horst Kupper wird 90

Stefan Zwahr

Birkenwerder Aktiver Sportler, Vereinsfunktionär, Chef des Kreisverbandes: Horst Kupper ist dem Kegelsport seit über sechs Jahrzehnten verbunden. Dass sich der gebürtige Potsdamer nicht nur in der Region einen Namen in der Szene gemacht hat, zeigt auch die Tatsache, dass anlässlich seines heutigen 90. Geburtstages unter anderem Dieter Arnold, Präsident des Sportkeglerverbandes Brandenburg, zur Schar der Gratulanten gehören wird.

Viele Kegler aus Oberhavel und Umgebung werden sich anschließen, denn Horst Kupper ist auch jetzt noch regelmäßiger Gast auf den Oberhavel-Bahnen – nicht nur als Fan, sondern auch als Berichterstatter. Zeitungen und Portale werden vom Birkenwerderaner seit Jahrzehnten mit Artikeln versorgt.

Horst Kupper begann seine sportliche Laufbahn 1948 (kurz nach dem Abschluss seiner Lehre bei der Versicherungs-Anstalt des Landes Brandenburg) als Fußballer bei der BSG Willi Sänger. Die aktive Zeit war jedoch schnell beendet. So wurde er mit damals 20 Jahren der jüngste Fußball-Sektionsleiter in der Mark. 1953 schloss sich Kupper der Kegel-Abteilung von Eintracht Oranienburg an. Dem Sport blieb der Vater von Läuferin Sylvia Kupper-Freiherr bis heute in vielfältiger Art treu. Für seine Verdienste wurde der Witwer (der seine Frau Brigitte 2003 nach 46 Ehe-jahren bei einem tragischen Autounfall verlor) unter anderem mit dem Verdienstabzeichen des Deutschen Bohle-Keglerverbandes ausgezeichnet. (sz)