Die Tatwaffe wird noch gesucht

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Gesprächsthema Nummer eins in Eisenhüttenstadt und den sozialen Medien ist die Messerattacke im I. Wohnkomplex vom Ostersonntag. Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren. Noch wird die Tatwaffe gesucht. Der Tatverdächtige sitzt weiterhin in U-Haft.

Die Gerüchteküche brodelt: In den sozialen Medien ist „von unzähligen Einstichen“ – unter anderem in die Lunge die Rede. Noch im Rettungswagen sei der 36-Jährige, der am Ostersonntag in Eisenhüttenstadt niedergestochen wurde, operiert worden. „Völliger Quatsch“, heißt es aus dem Krankenhaus Eisenhüttenstadt. In einem Rettungswagen würden nie Operationen stattfinden. Dort werden Patienten lediglich stabilisiert. Fakt ist: Der Mann wurde nach der Messerattacke, die Resultat eines persönlichen Streits war, ins Klinikum Markendorf gebracht. „Dort wurde er offensichtlich erfolgreich behandelt“, heißt es am Dienstag aus der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Lebensgefahr bestehe weiterhin nicht. Details zu den Verletzungen gibt es offiziell keine.

Fakt ist nach MOZ-Recherchen auch: Die Tatwaffe war bis Dienstagvormittag noch nicht gefunden worden. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Tathergangs laufen auch Hochtouren. Der Tatverdächtige, ein ebenfalls 36-jähriger Eisenhüttenstädter, sitzt nun in U-Haft in Frankfurt. Theoretisch könnte das so bleiben, bis der Prozess beginnt.

Die Wohnung des Mannes, die die Polizei am Sonntag gestürmt hat, ist seitdem versiegelt. Die Schäden halten sich nach Angaben des Vermieters, der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi), aber in Grenzen. Die Kosten für die Reparatur werden laut Gewi-Chef Oliver Funke aus der Staatskasse bezahlt.

Doch wer ist der Mann, der seinen Widersacher am Sonntag so schwer verletzt haben soll? Bei der Polizei zumindest ist er kein unbeschriebenes Blatt: Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Diebstahl, Verleumdung, Bedrohung, Drogen, Sachbeschädigung stehen beispielsweise auf der Liste der Delikte. „Aber er hätte seiner Tochter nie etwas getan“, da ist sich die Frau, die sich schon vor einigen Jahren von ihm getrennt hat, sicher. Er habe sich in den vergangenen Jahren gebessert, hatte eine Arbeit bei einer Reinigungsfirma. Umgang fand regelmäßig statt. Das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner, der zur gemeinsamen Zeit sehr aufbrausend gewesen sei, habe sich entspannt. Die Tochter gehe gern zum Vater. Die Achtjährige war am Sonntag auch in der Wohnung, als die Polizei hineinstürmte. Von der Bluttat selbst hat das Mädchen nichts mitbekommen, sie sah ihren Vater lediglich mit einem Fleischklopfer die Wohnung verlassen und wie er blutverschmiert zurückkehrte. Auslöser für den Streit zwischen den zwei Männern soll eine Provokation des späteren Opfers gewesen sein, meint die 32-Jährige Mutter, die mit dem Kind in Frankfurt wohnt.

Sauer ist sie auf die Polizei. Denn dass ihre Tochter während des Einsatzes von der Oma abgeholt wurde, habe sie erst durch Dritte erfahren. Und dass keine psychologische Betreuung für das Kind besorgt wurde, versteht sie nicht. „Ich überlege sogar, ob ich einen Anwalt einschalte“, erklärt sie. Als sie einen Tag später zur Wache ging, habe man ihr gesagt, sie solle sich später noch mal melden.

„Für uns war es das Wichtigste, das Kind unversehrt aus der Wohnung zu holen“, sagt Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost. In Fällen, in denen dann kein Familienmitglied ausfindig gemacht werden könne, werde das Jugendamt informiert. Das sei am Sonntag nicht notwendig gewesen, da die Oma erschienen war, um das Mädchen abzuholen.