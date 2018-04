Hier ist alles original

Guck mal, das hatten wir auch: So reagieren viele, die in den DDR-Bungalow kommen. Im Regal stehen zum Beispiel das Messemännchen, der Berliner Bär und vieles mehr. © Foto: Gerd Markert

Willkommen: Peter Lieb lädt auf eine kleine Zeitreise ein. Weniger, um die Ostalgie zu fördern, sondern vielmehr, um sich daran zu erinnern, dass es durchaus schöne Sachen gab. So manches, was man längst vergessen hat, gibt es bei ihm. © Foto: Gerd Markert

Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Seit 35 Jahren steht auf dem Grundstück von Peter Lieb ein Bungalow. Was macht man mit solch einem Gebäude aus DDR-Zeit? So mancher würde es abreißen. Nicht so der 55-Jährige. Der hat es ausstaffiert.

Wenn Peter Lieb Gäste in seinen Bungalow führt, dann schauen die oft an ihm vorbei. Nicht, weil sie unhöflich sind, sondern weil sie schon wieder etwas entdeckt haben, das ihnen Sätze entlockt wie: „Ach ja, stimmt, das gab es ja auch.“ Oder: „Nein, wo haben Sie denn das aufgetrieben?“ Der 55-Jährige fängt dann an, sich mit seinen Besuchern zu freuen. Darüber, dass die einen Heidenspaß haben, einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit zu unternehmen, und dass seine Sammelleidenschaft, die vor etwa anderthalb Jahren erst begann, Fans findet. Diese Leidenschaft geht soweit, dass selbst die Schrauben, mit denen er die Regale anbringt, aus der DDR stammen. Es gibt im Grunde alles noch auf Trödelmärkten und im Internet zu kaufen, hat er festgestellt. Er selbst hatte sich, wie so viele Familien, von allen DDR-Sachen getrennt. Und freut sich nun über jeden neuen Fund und Dinge, die ihm überlassen werden.

Schränke öffnen, alles anfassen, sich erinnern – all das ist in Peter Liebs DDR-Bungalow erlaubt. Wer sich als Gast darauf einlässt, hat garantiert Spaß. Da stehen und liegen im künftigen Bad – gesucht wird noch eine gut erhaltene Duschkabine Ahlbeck – neben Elasan Babypuder ein Eau de Cologne von Florena namens Raffinesse. Es gibt graues Toilettenpapier und eine WM 66 samt der Schleuder. Selbst der Gummiring ist noch da. Die Wimperntusche mit Pinselchen und schwarzer Farbe ruht im Original DDR-Badschrank mit hellblauen Plasteschubfächern. Das Wohnzimmer ist mit Blümchentapete von damals tapeziert. Es finden sich unter anderem Amor Vermouth Bianco und Cabernet, Holzlineale, Sicherheitszündwaren, ein Radio Rema Minuet Rx21, Spießchen-Plasteschwerter, LPs, Gläser mit BFC-Emblem, grüne Plastikteddys, die Blumentöpfe halten, das Walter Womacka-Bild vom Paar am Strand, selbst eine Graslilie (die ist allerdings künstlich) gehört dazu. Original Gardinen hängen an den Fenstern. Es gibt Topflappen, die aussehen, wie Kleider. In der Sprelacart-Küche wird es orange, denn viele der Geräte vom Mixer bis zur Kaffeemaschine sind in dieser Plastikfarbe. Bei Lieb gibt es noch Letscho im Glas und ein Telefon mit Wählscheibe. Er hat Kataloge aus frühen DDR-Zeiten. An der Wand hängen Kalender. Einer aus Leder, der täglich aufs aktuelle Datum geschoben wird und einer mit dem Titel Natur und Heimat von 1974, Wer mag, kann durch ein Steteoskop schauen oder sich an der Triola erfreuen ...

„Nein, ich bin kein Ostalgiker. Wohl aber ein Nostalgiker, der sich an den Produkten von damals erfreut. Ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, in die alte Zeit noch einmal einzutauchen“, sagt er. Schöner Nebeneffekt für ihn: Er bekommt viele Geschichten zu hören. Bei Kaffee und Kalten Hund haben seine maximal vier Gäste vier Stunden Zeit, in den Schränken zu stöbern, sich zu freuen, sich zu erinnern, zu erzählen. „Ich denke, das wäre eine schöne Sache auch für Großeltern, mit ihren Enkeln herzukommen und ihnen von damals zu erzählen. Da lernt sicher jeder etwas“, sagt der charmante Gastgeber, der seinen DDR-Bungalow mittlerweile auch für Fotoshootings und Dreharbeiten anbietet.

Wer nun Lust bekommen hat, auf einen besonderen Nachmittag, der erreicht ihn per E-Mail: info@ddr-bungalow.de oder per Handy: 0163 7222333.