Eberswaldes höchster Berg wächst noch bis Juni

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Nirgends ist die Barnimer Kreisstadt bergiger: Bis zum Juni wird der höchste Punkt der ehemaligen Mülldeponie in Ostende auf eine Höhe von 71 Meter angestiegen sein und damit 57 Meter über dem Marktplatz liegen. Zum Vergleich: die begehbaren Balkone des Turms der Maria-Magdalenen-Kirche befinden sich 28 Meter über dem Erdboden, der Wasserturm Finow bringt es auf fast 49 Meter.

Doch es ist nicht das Ziel der Barnimer Kreisverwaltung, Eberswalde um eine Sehenswürdigkeit zu bereichern. Vielmehr geht es bei den Sanierungsarbeiten darum, die Deponie zu sichern und zu rekultivieren. Bereits seit Anfang 2013 koordiniert die kreiseigene Dienstleistungs GmbH den Einsatz der schweren Technik auf der 18 Hektar großen Fläche, der alles in allem etwa 20 Millionen Euro kosten wird. Das Areal ist größer als 25 Fußballfelder. Auf etwa 10,3 Hektar, das entspricht knapp 14,5 Fußballfeldern, konnten die Arbeiten bislang abgeschlossen werden, die letzten etwa 7,7 Hektar sind noch bis Juni Baustelle. Den Zuschlag hat die Firma Strabag bekommen. Deren Mitarbeiter bringen Abdeckungen auf, die aus einer Tragschicht gebildet werden, die zum Beispiel aus Bauschutt und Asche besteht. Hinzu kommen eine 2,5 Millimeter starke Kunststoffbahn, eine Drainageschicht und Mutterboden. Alles in allem wird der Deponiekörper mit 1,50 Meter abgedichtet. So kann nichts mehr an die Oberfläche dringen. Zum Auftrag gehört, dass das Oberflächenwasser erfasst und abgeleitet wird, dass Deponiewege angelegt und dass die Flächen begrünt werden.

Nach Abschluss der Sanierungs- und Rekultivierungsarbeiten bleibt der Deponiekörper für 30 Jahre unter Beobachtung.

Die ehemalige Lehmgrube war seit 1955 als Müllkippe genutzt worden. Bis zu ihrer Schließung, die 2009 erfolgte, haben die Eberswalder dort etwa fünf Millionen Kubikmeter Abfall entsorgt. Seit 2003 verdient der Kreis mit dem Methangas, das bei der Zersetzung entsteht, richtig Geld, indem er das Gas zur Stromgewinnung einsetzt. Mit der fortschreitenden Abdeckung sinkt allerdings die Gasmenge kontinuierlich: 2007 konnte noch Strom für 40 000 Euro pro Monat eingespeist werden, 2017 war es noch Strom für 17 000 Euro pro Monat. Die Verstromung des Methangases wird noch bis 2026 möglich sein.

Der eigentlich Recyclinghof ist von Sanierung- und Rekultivierung nicht betroffen.(sk)

Öffnungszeiten des Reycyclinghofes vom 1. April bis 31. Oktober. montags, dienstags, donnerstags und freitags 8 bis 18 Uhr, sonnabends 8 bis 16 Uhr, mittwochs und sonntags geschlossen