Frischer Wind im Radlergarten

Josefine Jahn

Groß Neuendorf (MOZ) „Das Oderbruch grüßt seine Gäste“, heißt es auf dem schmalen Eingangsbogen zum Radlergarten in Groß Neuendorf. Jenen Radfahrern, die in der Region an der Oder unterwegs sind, wird der Anlaufpunkt ein Begriff sein, da so dicht am Fluss nördlich und südlich einige Kilometer lang keine Raststätte zum Pausieren einlädt. Das Ehepaar Glaser hatte Gäste dort in den vergangenen 27 Jahren mit Getränken, Kuchen und anderen kleinen Speisen versorgt. Nun müssen sie aus gesundheitlichen Gründen das Geschäft aufgeben, wollten aber eine Schließung auf jeden Fall verhindern. „Wir haben krampfhaft nach einem Nachmieter gesucht“, sagt Angela Glaser.

Bei der Suche half ihnen Ortsvorsteherin Karin Rindfleisch. Schließlich konnte Sabine Brandenburg aus Wuschewier für die Übernahme gewonnen werden, pünktlich zur neuen Saison. Sie will nun fortführen, was angefangen wurde, sagt sie. „Das Kerngeschäft bleibt der Imbiss, vielleicht kommt noch etwas Vegetarischen und Veganes dazu“, so Sabine Brandenburg. Ein kleiner Regionalladen mit Lebensmitteln aus der Region soll auch integriert werden. Die erforderlichen Kontakte zu lokalen Anbietern habe Sabine Brandenburg bereits. „So soll es sein – frischer Wind“, begrüßt Angela Glaser die Ideen ihrer Nachfolgerin, die Laden und Imbiss zunächst von Freitag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr öffnen möchte. Öffnungszeiten unter der Woche ergeben sich, sobald das Wetter durchgehend wärmer ist.

Karin Rindfleisch freut sich, dass der Radlergarten weitergeführt wird. „In Groß Neuendorf kann man auch mit dem Auto bis an die Oder fahren“, benennt sie ein Alleinstellungsmerkmal. Der Oder-Neiße-Radweg locke immer mehr Touristen durch den Ort. Dafür müsse man nicht einmal in Touristenführern aufgelistet sein. „Es hat sich bis Nürnberg herumgesprochen, dass die Kartoffelecken in Groß Neuendorf schmecken“, gibt Angela Glaser die Aussage eines Gastes wieder.

Als Sabine Brandenburg von der Betreibersuche hörte, habe sie sich sofort verpflichtet gefühlt. Seit fünf Jahren lebt sie in der Gemeinde Neutrebbin, betreibt einen Online-Handel für antiquarische Bücher. Glasers sind dankbar für die fließende Übernahme, auch ihren bisher treuen Kunden. Sie wollen Sabine Brandenburg für Fragen zu Seite stehen.