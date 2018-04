Ein bekennender Wiederholungstäter

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Arbeit in den Schiedsstellen steht nur selten im Zentrum der Öffentlichkeit. Es sei denn, die Streitschlichter werden gewählt. So erging es jüngst dem Wandlitzer Wolfgang Vollant, der nun weitere fünf Jahre in Wandlitz als Vorsitzender Schiedsmann agieren wird.

Volland ist bekennender Wiederholungstäter. Er absolviert nunmehr seine zweite Wahlperiode als Vorsitzender Schiedsmann und steht zum Spaß, die die ehrenamtliche Arbeit als Streitschlichter ihm bereitet. Dabei verbinden sich mit dieser Arbeit außer einer kleinen Aufwandsentschädigung keinerlei Vorteile oder gar materielle Anerkennungen. „Es ist wirklich so, die Arbeit macht mir Spaß und ich freue mich, wenn es gelungen ist, zwei Parteien zu einem Kompromiss zu begleiten, sodass sie sich gütlich einigen“, formuliert Vollant in steter Ausgeglichenheit. Ein emotionaler, sich schnell aufregender Typ scheint der 62-jährige Wandlitzer eher nicht zu sein, doch der Eindruck kann auch täuschen. Volland ist nach 42 Jahren als Kriminalist in Pension. Zuletzt arbeitete er beim Landeskriminalamt Berlin - dort hatte er mit Eigentumsdelikten und Wirtschaftsverbrechen zu tun. „Ich arbeite seit 42 Jahren mit Menschen, die Probleme haben. In dieser Arbeit sind wir gesetzlich verpflichtet, beide Seiten zu hören und unvoreingenommen zu ermittelt.“

Eigenschaften und Erfahrungen, die es ihm erlauben, erfolgreich als Mediator zu arbeiten. Denn die Wandlitzer, das wird im Gespräch deutlich, sind offenbar gern bereit, miteinander in Streit zu geraten. Grundsätzlich kümmern sich die Schiedsstellen um Nachbarschaftsstreitigkeiten und Privatklagen. Sobald es um Ordnungswidrigkeiten, Strafanzeigen oder Ähnliches geht, „ist Ende im Gelände“, wie Vollant es sagt. In fünf Jahren lagen ihm 80 Schiedsverfahren vor, 60 Prozent gingen mit einem positiven Ergebnis für beide Seiten aus. „Konkrete Fälle kann ich nicht schildern, die Leute könnten sich wiedererkennen“, schickt Vollant seinen Erläuterungen über unzählige Streitthemen voraus. Da wäre die obligatorische Hecke, die zu dicht an der Grenze steht oder längst zu hoch gewachsen ist. Die Wandlitzer streiten über Hunde, die allzu oft bellen oder Hähne, die morgens permanent krähen. Mülltonnen stehen mitunter zu dicht am Nachbarzaun, sodass sich der Eigentümer von nebenan über Gestank beklagt. Ebenfalls nicht selten: Wenn auf den mitunter sehr kleinen Wanditzer Grundstücken ein Swimmingpool entsteht, dann möchte sich mancher Eigentümer die Abfuhr des Bodenaushubs ersparen. Also wird die Erde auf dem Grundstück verteilt mit dem Ergebnis, dass das eigene Grundstück plötzlich höher liegt als das des Nachbarn. „Damit läuft Regenwasser auf das Nachbargrundstück und auch die Erde kann ausgeschwemmt werden. Daraus werden zuweilen Fälle für die Schiedsstelle“, umschreibt Vollant. Ebenfalls beliebt: Zäune die zu groß dimensioniert werden. „Die zwei Meter hohen Lamellenzäune sind ja als Abtrennung zum Nachbarn zulässig, wenn es für das Wohngebiet keine anderen Vorschriften gibt. Aber manche Nachbarn wollen gern einen Sichtschutz errichten, der eher an eine Nachbarschaftswand erinnert und zu Verschattungen führt.“

Überraschenderweise gibt es im Wandlitzer Raum nur selten Beschwerden über den Grillqualm vom Nachbarn oder über lärmende Kinder. „Einmal ging es um fußballspielende Kinder, aber das war es auch schon“, bestätigt Pensionär Volland.

Was ebenfalls nicht jeder weiß, Schiedsstellen gelten als sogenannte vorgerichtliche Instanz. Damit wird offenkundig eine noch größere Überlastung der Gerichte vermieden, die ja zum Teil heute schon Jahre brauchen, um Fälle aufzurufen. Nachbarschaftsstreitigkeiten werden gar nicht angenommen, wenn vom Klagenden nicht der Schein mitgeliefert wird, der den gescheiterten Schlichtungsversuch bestätigt.

Welche Umstände es überhaupt zum Streit und oft auch zur Eskalation kommen lassen, lässt sich nur ganz selten genau beschreiben. Fast immer geht es um fehlende Kommunikation. Es können Unwissenheit, Arroganz und ein Gefühl von Überlegenheit im Spiel sein. Antipathie oder Gedankenlosigkeit kommen ebenfalls als Grund infrage. „Nach meiner Erfahrung ist es absolut die Ausnahme, den Nachbarn mit Vorsatz ärgern zu wollen“, räumt Volland mit einem bekannten Vorurteil auf.

Der Weg zur Einigung führt hingegen immer über die Kommunikation. Die Streitenden müssen miteinander ins Gespräch kommen, allein daraus entwickelt sich oft Verständnis für die Sichtweise des anderen. „Zwischen Müller und Lehmann geht es wie zwischen Deutschland und Frankreich zu. Wer was in seinem Land macht, bleibt immer die eigene Angelegenheit. Wenn es über die Grenze hinaus Beeinträchtigungen gibt, dann muss damit Schluss sein“, argumentiert Wolfgang Vollant. Ob Bäume gelb gestrichen werden oder lila Häuser entstehen, ist demnach egal. Denn jeder darf seinen eigenen Geschmack haben. Nicht aber, wenn es über die Grenze hinweg stinkt oder lärmt.

Dabei legt das Brandenburgische Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG) die Grenzen fest. Eigentlich eine überschaubare Literatur. „Unsere Mediation basiert auf diesem Gesetz. Und wenn die Nachbarn aus der Mediation herausgehen und sich nicht einigen, dann wird ein späterer Richter ebenfalls in das Gesetz sehen. Die Parteien bekommen von uns durchaus eine Ahnung, wo sie mit ihren Ansprüchen stehen. Vor Gericht wird es dann deutlich teurer.“

Gehen die Parteien auf eine Einigung ein, wird ein Vergleich formuliert. Der ist dann auch zwangsvollstreckbar, beide Seiten müssen sich daran halten.

Die Schiedsstelle Wandlitz ist regulär jeden 3. Mittwoch im Monat ab 18 Uhr. im Ratssaal des Rathauses Wandlitz erreichbar. Kontakt über 0173 6203876. Email: schiedsstelle-wandlitz@gmx.de