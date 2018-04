Gesundheitsamt überwacht Waldbad

MOZ

Wriezen (MOZ) Auch in diesem Jahr werden die Badestellen, die definitionsgemäß der EG-Richtlinie und der Brandenburgischen Badegewässerverordnung entsprechen, im Amtsblatt für Brandenburg ausgewiesen. Die Ausweisung erfolgt jährlich neu. Darüber hat nun der Landkreis Märkisch-Oderland in einer Pressemitteilung informiert.

Neu dazu kommt ab diesem Jahr der Große Trepliner See in Petershagen. „Die Bedeutung der Badestelle hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Eine gepflegte Liegewiese mit Spielmöglichkeiten, ein Badesteg, Imbiss und Parkplatz sind vorhanden“, so der Landkreis.

Die Badestellen im Landkreis Märkisch-Oderland werden für die Saison 2018 ausgewiesen und nach der vorgeschriebenen Verfahrensweise durch das Gesundheitsamt regelmäßig überwacht. Darunter auch das Waldbad in Wriezen. Jederzeit können interessierte Bürger oder Institutionen gerne Meinungen und Vorschläge bezüglich der Ausweisung von Badestellen beim Gesundheitsamt des Landkreises vorbringen und sich während der Saison per E-Mail durch das Gesundheitsamt über die Probenergebnisse informieren lassen. Für die regelmäßige Qualitätsinformation ist lediglich die einmalige Eintragung in den betreffenden E-Mail-Verteiler notwendig. Hierzu ist einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Badewasserverteiler“ an gesundheitsamt@landkreismol.de zu senden.

Weitere Informationen und die Ergebnisse der Beprobungen der ausgewiesenen Badegewässer werden außerdem im Internet veröffentlicht unter www.mdjev.brandenburg.de (auf der Seite bitte Verbraucherschutz, Wasserhygiene und Badegewässer anklicken) oder unter www.badestellen.brandenburg.de (hier die Badestellenkarte im entsprechenden Bereich anklicken)

Außerdem, so der Landkreis weiter, sind interessante Informationen zum Gewässer auf den Tafeln vor Ort angebracht, die an allen ausgewiesenen Badestellen im Landkreis aufgestellt wurden. So ist auch das Symbol für die Einstufung auf jeder Tafel zu finden, was die Kategorie „Ausgezeichnete Badewasserqualität“ bescheinigt.