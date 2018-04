Verspäteter Start in die Saison

Pollensammeln: Frühblüher, wie hier Krokusse, fliegen Bienen zum Start in ihre neue Saison immer als erstes an. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Jacobsdorf (Cornelia Link-Adam) Jacobsdorf/Wilmersdorf/Briesen. Ostern im Schnee, viel Regen. Nun steigen in dieser Woche endlich die Temperaturen. Die Honigbienen warten längst auf den Sonnenschein – sind sie laut der Imker Odervorlands doch 14 Tage in Verzug.

Es summt und brummt. „Hier ist schon richtig was los“, sagt Peter Stumm, ehemaliger Amtsdirektor von Odervorland, der in Jacobsdorf wohnt. Seine Bienenvölker hat er allerdings in Sieversdorf stehen, aber auch in Petersdorf und demnächst auch in Heinersdorf. Zuhause bei sich auf dem Grundstück geht das nicht, denn Stumms Lebensgefährtin reagiert auf Bienen allergisch. So guckt er auch am Dienstagmittag kurz bei seinem Bruder Manfred Stumm in Petersdorf vorbei. „Da schleppt schon wieder eine Pollen in den Stock“, sagt der 55-Jährige über seine Bienen, um die er sich als Erbe seines Vaters seit 1996 kümmert.

Die Bienen hat er gut über den Winter bekommen. Auch der kalte März mit Schnee sei kein Problem gewesen. „Zum Glück war es zwischendurch wärmer, sodass die Bienen ihren Reinigungsflug machen, dabei ihre Kotblase entleeren konnten. Nun geht die normale Entwicklung los. Das ist halt Natur“, sagt er über den leicht verzögerten Start in die neue Saison.

Frühblüher sind aktuell das erste Ziel der Bienen. Aus Märzenbechern, Krokussen und Schneeglöckchen werden Pollen und Nektar gesammelt, dazu Wasser von Teichen geholt. Daraus wird Brei im Bienenstock gemacht, als Futter für die Larven. Nach den Frühblühern folgen Obstblüte, Raps, Robinie, Winterlinde, auch Kastanie, Ahorn und Kornblumen im Laufe des Jahres. Bienen hätten ein gutes Gespür, wo es was zu holen gibt, erzählt der Hobbyimker. Sein Wissen gibt er gern weiter, hat über ein Jahr auch eine Gruppe in Groß Lindow betreut. Dazu kümmert er sich um den großen Bienenwagen, der am Pillgramer Vorlaubenhaus bald öffentlich zugänglich sein soll. „Auch wenn es historisch gesehen weniger Imker als früher gibt, haben wir in der Region mehr als noch vor sechs Jahren“, sagt Peter Stumm. Er kennt einige, die neu angefangen haben, und damit ihren Beitrag zum Naturschutz leisten.

Honig für den Eigenbedarf, den produziert auch Jörg Bredow seit einigen Jahren in Wilmersdorf. Kaufen kann man seine Gläser im Laden des Elektromeisters, aber auch bei Edeka in Briesen und bei einigen Bäckern. Seine 30 Völker habe der 55-Jährige, der im Imkerverein Falkenhagen aktiv ist, gut über den Winter bekommen. „Wenn jetzt 20 Grad werden, alles auf einmal blüht, ist die Natur weiter als die Bienen selbst.“ Gut 14 Tage seien sie in Verzug, fangen jetzt erst an zu brüten. Noch im April bringt Bredow wieder viele Völker nach Frankfurt-Markendorf in die Felder zur Obstblüte. „Ich bin ganz zuversichtlich, zumal das letzte Jahr insgesamt nicht so erfolgreich war.“

Guter Dinge ist auch Berufsimker Bernd Janthur. „Alles im grünen Bereich“, sagt der Briesener über den Start seiner 300 Völker aus der Winterpause in die neue Saison. Die Erzeugnisse seiner Bienen – Honig, Met und Kerzen – verkauft er donnerstags auf dem Grünen Markt in Frankfurt und 14-tägig dienstags im Fürstenwalder Rathauscenter.