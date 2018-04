Zwei Menschen sterben auf A12 und bei Erkner

dpa

Fürstenwalde (dpa) Bei einem Unfall mit einem Schwertransporter auf der Autobahn 12 ist in Brandenburg ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Schwertransport war in der Nacht auf Mittwoch auf dem Weg in Richtung Berlin, wie die Feuerwehr mitteilte. Hinter ihm fuhr ein Auto, vermutlich das Begleitfahrzeug. Ein von hinten nahender Lastwagen konnte zwischen Fürstenwalde und Storkow nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge. Dabei wurde das Auto zwischen den beiden Lastern eingeklemmt, der Fahrer starb.Die beiden Insassen im hinteren Lastwagen und der Fahrer des Schwertransporters wurden verletzt. Die drei Fahrzeuge fingen Feuer und mussten gelöscht werden. Der Unfall passierte gegen 2 Uhr. Die Autobahn war in Richtung Berlin auch am Morgen noch gesperrt, einem Polizeisprecher zufolge sollte die Sperrung noch bis mindestens Mittag andauern.

Ein 28-Jähriger ist bei einem Unfall nahe Erkner (Landkreis Oder-Spree) tödlich verunglückt. Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto auf einer Landstraße zwischen Erkner und Grünheide unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Autobahnüberführung kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" auf Twitter berichtet.