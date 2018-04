Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Schnee ist weg. Jetzt zeigen sich endlich die ersten Frühblüher. Mit dem Erwachen der Natur kommt aber auch die eine oder andere Dreckecke zum Vorschein. Und denen wollen das Bahnhofs-Quartiersmanagement um Irmgard Roth und der Initiative „Kurstadt für alle“ um Martin Podoll zu Leibe rücken und rufen deshalb zum diesjährigen Freiwilligentag auf. Dieser findet laut Informationen von Irmgard Roth am 28. April in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt.

Treffpunkt ist am Bahnhof. Dort nämlich sollen die Besen geschwungen, Sträucher beschnitten und Müll gesammelt werden. „Es sind alle aufgerufen, sich am Freiwilligentag zu beteiligen. Wir würden uns über eine große Resonanz der Bad Freienwalder freuen“, so Irmgard Roth. Nach Möglichkeit sollten Teilnehmer Arbeitsgeräte und Handschuhe mitbringen.