Verkehrswacht hält Senioren fit im Auto

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Mit der Aktion „Fit im Auto“ startet die Kreisverkehrswacht ein vom Land gefördertes Pilotprojekt im Landkreis Barnim. Es wendet sich an alle Menschen über 65 Jahre, die das eigene Können am Steuer ohne Stress und Druck einmal testen wollen, um es für die Zukunft zu erhalten, wie Walter Papritz, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, sagt. „Ob auf dem Land oder in der Stadt - der Führerschein ist wichtig, um mobil zu bleiben, den Einkauf erledigen oder zum Arzt fahren zu können“, sagt er.

Mit Gleichgesinnten, aber auch mit Fahrlehrern sind die Teilnehmer auf öffentlichen Straßen unterwegs, trainieren aber auch besondere Fahrsituationen auf dem Übungsplatz der Verkehrswacht. Das gesamte Training dauert etwa vier bis fünf Stunden. In einem ersten kurzen Erfahrungsaustausch erläutern die Teilnehmer, wie oft und auf welchen Straßen sie in der Regel unterwegs sind. Nach ebenfalls kurzen Informationen über Neues und schwierige Situationen im Straßenverkehr folgt der Praxisteil. In kleinen Gruppen sind die Fahrer in einem Fahrschulauto - Schalt- oder Automatikgetriebe je nach Wunsch - mit einem Fahrschullehrer im öffentlichen Verkehr unterwegs. Fahrer, Mitfahrer und Fahrschullehrer können sich über die Fahrt austauschen. Eine Panketaler und eine Blumberger Fahrschule beteiligen sich an dieser Aktion. Parallel dazu wird auf dem Übungsplatz der Barnimer Verkehrswacht im eigenen Auto Slalom gefahren, aus verschiedenen Geschwindidgkeiten heraus gebremst, rangiert und eingeparkt.

Alle zwölf Teilnehmer treffen sich schließlich erneut, um die Erkenntnisse des Seminars auszutauschen und nach den eigenen Schwächen und Stärken zu fragen.

Drei Termine für jeweils zwölf Teilnehmer bietet die Kreisverkehrswacht an, und zwar am 11. April, am 25. April und am 16. Mai jeweils von 9 bis 14 Uhr auf dem Geländer der Verkehrswacht auf dem Gewerbegebiet an der Ladeburger Chaussee.

Die Teilnahme kostet 40 Euro. Anmeldungen sind erforderlich und telefonisch unter 03338 700 657 oder per E-Mail unter verkehrswachtsbar@aol.com möglich. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.kreisverkehrswacht-barnim.de zu finden.