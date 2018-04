Eine spanische Angelegenheit

(MOZ) Das letzte Wort hat das Gericht, doch angesichts der Begründung der Staatsanwaltschaft, die Tatbestände der (spanischen) Rebellion und des (deutschen) Hochverrats seien vergleichbar, zeichnet sich ab: Carles Puigdemont wird voraussichtlich nach Spanien ausgeliefert werden, wo ihm bis zu 30 Jahre Haft drohen.

Das erscheint hart, vor allem da die Sympathien in der Regel aufständischen Zwergen gehören. Doch es entspricht der Linie, die die Bundesregierung von Anfang an vertreten hat: Der Konflikt um Katalonien ist eine innerspanische Angelegenheit, keine europäische und schon gar kein Grund, in einem anderen EU-Staat auf Asyl hoffen zu können.

Die Unabhängigkeit Kataloniens wäre damit nicht nur ein Bruch der spanischen Verfassung, sondern ein Vorbild für andere Regionen, die lieber heute als morgen den Weg des Separatismus wählen würden. Deutschland würde daher im Ernstfall nicht anders handeln. Der einschlägige Artikel des Grundgesetzes lautet: Bundeszwang, die Rede ist dezent von notwendigen Maßnahmen. Dass grenzüberschreitend geltende Haftbefehle zunehmend zu einem Mittel der Politik werden, ist indessen ein Problem, das auf einem anderen Blatt steht.