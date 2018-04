Lebensmittel und guter Rat

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Gute Nachricht für sozial Bedürftige in der Seelower Region: Am 11. April wird die Tafel in Seelow neu eröffnet. Betreiber ist erstmals im Land die Volkssolidarität. Der Wohlfahrtsverband bietet neben Lebensmitteln auch einmal wöchentlich Beratungen an.

Es hat länger gedauert als gedacht, die Tafel in Seelow wiederzubeleben. Obwohl Seelows Bürgermeister Jörg Schröder schon unmittelbar nach der Schließung des Tafeleck „Brotkorb“ im Juli vorigen Jahres durch die Frankfurter Arbeitsloseninitiative eine Arbeitsgruppe gegründet hatte, die sich auf die Suche nach einem neuen Betreiber machte. Sie fand ihn in der Volkssolidarität.

„Wir dachten, der Tafel-Betrieb passt zu unserem sozialen Konzept“, erinnert sich Petra Schneider, die Geschäftsführerin des Verbandsbereich Oderland, zu dem Märkisch-Oderland jetzt gehört. Die Mitglieder des Wohlfahrtsverbandes im Oderland betreten damit brandenburgweit Neuland.

Im Herbst hatten die Seelower Stadtverordneten grünes Licht für den Abschluss eines Mietvertrages zwischen der Seelower Wohnungsbaugesellschaft (Sewoba) und der Volkssolidarität gegeben. Der Vermieter der Tafel-Ausgabestelle an der Kreuzung Breite-/Erich-Weinert-Straße, gegenüber des Kreiskulturhauses begann mit der Renovierung. Diese war letztlich umfangreicher, als zunächst gedacht.

Nach der Einstellung des ersten Tafel-Betriebs habe es etliche Auflagen gegeben, erinnert Jörg Schröder. Unter anderem mit Blick auf die hygienischen Bedingungen. So gibt es in den Räumen jetzt getrennte WC für Männer und Frauen sowie neue Waschbecken in Küche und WC.

Während man den Aufwand, den das Verlegen einer neuen Elektroanlage gemacht hat, nicht mehr sieht, sticht die sonstige Renovierung sofort ins Auge: In allen drei Räumen gibt es neue Fußböden und Türen, haben die Wände einen frischen Anstrich bekommen. Insgesamt hat das kommunale Wohnungsunternehmen mehr als 30 000 Euro in die Sanierung der Räume investiert.

Dass die Tafel statt zum Jahresbeginn nun erst Mitte April öffnet, hat neben der umfangreichen Renovierung noch andere Gründe. So mussten der personell im Umbruch befindliche Landesverband und andere Tafelbetreiber in der Region der Eröffnung durch den neuen Träger zustimmen.

Am 11. April soll es nun soweit sein: Um 10 Uhr wird die Tafel Seelow, so der offizielle Name – der „Brotkorb“ ist Geschichte – für geladene Gäste eröffnet. Ab 12 Uhr sind dann alle weiteren Interessierten willkommen.

Zweimal in der Woche, am Dienstag und Freitag, jeweils von 12 bis 14 Uhr, ist dann Lebensmittel-Ausgabe an sozial Bedürftige, die sich als solche ausweisen müssen. „Nutzer dürfen gern ab 11 Uhr kommen und einen Kaffee trinken oder Imbiss einnehmen“, sagt Petra Schneider.

Sie hat in der Tafel mit Unterstützung des JobCenters sechs Teilzeit-Mitarbeiter und einen Bundesfreiwilligendienstler sowie drei Ehrenamtler aus Ortsgruppen der Volkssolidarität im Einsatz. Zudem hätten sich Flüchtlinge, die die Volkssolidarität in Eisenhüttenstadt betreut, zur Hilfe bereit erklärt, so Schneider.

Mitte März haben die Mitarbeiter des Wohlfahrtsverbandes die Tafel-Räume übernommen und mit der Ausstattung begonnen. Dafür waren die Finanzspritze der „Aktion Mensch“ und die 2500 Euro der Stadt Seelow eine große Hilfe, betont Petra Schneider. Eine Strausberger Firma sponserte die Kühlstrecke. Ihre Lieferungen im Seelower Umland seien bislang leider nicht erhört worden, berichtet die Vertreterin der Volkssolidarität.

Die will in der Tafel Seelow künftig neben Lebensmitteln auch guten Rat ausgeben: Immer mittwochs wird Sozialarbeiter Sven Meisel zunächst von 10 bis 12 Uhr zur Rechts-, Renten- und Sozialberatung zur Verfügung stehen.