Waldohreule in die Freiheit entlassen

MOZ

Wriezen (MOZ) Mit der traditionellen Führung durch das Wildgehege ist das Osterwochenende in Wriezen zu Ende gegangen. Wie Xenia Kremer vom Verein Wildgehege Wriezen mitteilt, konnte Dr. Wildfried Böttcher als Leiter des Wildgeheges wieder zahlreiche Besucher aus Wriezen und den umliegenden Orten begrüßen. Nach einer Runde Glühwein gegen die morgendliche Kälte begann die Führung zunächst im Innenbereich des Wildgeheges. „Die anwesenden Kinder waren wieder total begeistert von den vielen süßen Kaninchen und Meerschweinchen. Die erwachsenen Besucher wunderten sich über die friedliche Koexistenz mit dem im gleichen Gehege untergebrachten Turmfalken“, so Xenia Kremer. Weiter ging es vorbei am Waschbärenkletterbaum, an Marderhund, Frettchen und Fuchspaar. „Zu jedem Bewohner präsentierte Dr. Böttcher spannende und unterhaltsame Geschichten und Anekdoten. Die Zuschauer bestaunten die sieben Frischlinge, die sich mit Wildschwein-Mama und Wildschwein-Onkel ein Gehege teilen“, informiert Xenia Kremer weiter. Zur Freude der Besucher lockte die warme Frühlingssonne auch noch den Waschbären auf seinen Kletterbaum. „Ein wunderbarer Ausklang der diesjährigen Osterführung.“