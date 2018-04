25-Jähriger gründet neue Baptistengemeinde

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ostern freute sich so mancher Pfarrer darüber, dass die Kirchenreihen recht gut besetzt waren. Sonst aber herrscht zum Sonntags-Gottesdienst oft gähnende Leere in evangelischen Kirchen, vor allem im Osten. Da mutet es geradezu ein wenig verrückt an, in Hennigsdorf eine neue christliche Gemeinde zu gründen. Doch der 25-jährige Lukas Petschelt, ein gebürtiger Hennigsdorfer, hält sich absolut nicht für verrückt. Er glaubt mit seinen Mitstreitern an das Projekt „Heimatgeber“, wie sie ihre Kirche genannt haben.

Am Sonntag haben sie sich wieder getroffen. In lockerer Runde haben sie über den Ursprung und den Sinn des Osterfestes gesprochen. Es war kein Gottesdienst im herkömmlichen Sinn. Aber genau das wollen die „Heimatgeber“ auch gar nicht leisten. „Bei uns soll es immer etwas Kreatives geben. Mal ein Theaterstück, mal ein Video“, beschreibt der Theologiestudent die bislang unregelmäßig stattfindenden Gottesdienste. Schon der Ort ihrer Zusammenkünfte im Heidweg ist höchst unkonventionell. Zu Gott gebetet und über Gott geredet wird in der alten Schlosserei von Petschelts Großeltern.

„Ich wollte schon immer Pastor werden“, versichert Petschelt. Das mag noch nicht verwundern. Dass er aber von Beginn an eine neue Gemeinde gründen wollte, schon eher. Der Wunsch kam während eines Missions-Praktikums in Brasilien, wo er auch seine Frau kennenlernte. Zurück in Deutschland bot ihm der Bund der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinden (EFG) – besser bekannt als Baptisten – die Chance, die er suchte. „Die Gesellschaft hat sich verändert, und mit ihr die Kirche auch“, sagt Klaus Schönberg, der bei der EFG deutschlandweit als Referent für Gemeindeneugründungen zuständig ist. Er weiß, dass für solche Vorhaben „Ostdeutschland ein besonders schwer zu beackerndes Gebiet ist“. Doch er ist auch davon überzeugt, dass die Offenheit der EFG-Gemeinden manchen anlocken kann, der von den großen und damit vielen unpersönlich erscheinenden Gemeinden der Amtskirchen enttäuscht sind.

Statt einer strengen Liturgie, die durch den Gottesdienst führt, geht es bei den Baptisten um ein von der Form her offenes Treffen. Selbst das Vaterunser ist kein fester Bestandteil der Gottesdienste.

Hing den Baptisten früher der Ruf an, besonders evangelikal zu sein und damit auf viele weltfremd zu wirken, so will Petschelt genau dafür den Gegenbeweis antreten. Schon seine Wortwahl spricht davon. Als Startup bezeichnet er seine noch junge und kleine Gemeinde, für die der Staat übrigens nicht die Kirchensteuer einzieht. Statt dessen „suchen wir Großspender, die in das Produkt Gemeinde investieren“. Statt einer Dividende sollen sie ein neues Heimatgefühl erleben. Den für ihn so wichtigen Begriff Heimat verbindet Petschelt nicht mit einem Ort. „Heimat, das kann das Gefühl sein, das man sich in einer Gemeinschaft so angenommen fühlt, wie man ist.“ Familien, Flüchtlinge, Alleinerziehende, Homosexuelle – sie alle sollen sich in der „Heimatgeber“-Gemeinde wohlfühlen. Dabei gehen die Hennigsdorfer Wege, die längst nicht in allen der 800 EFG-Gemeinden üblich sind. Der junge Pastor würde zum Beispiel auch einem homosexuellen Paar den Segen für die Ehe erteilen. Zwar verbiete die EFG eine kirchliche Trauung, aber „einen Segen für eine Beziehung auszusprechen, ist etwas sehr Schönes. Egal, ob es dabei um ein hetero- oder ein homosexuelles Paar geht“, argumentiert Petschelt.

Das Sich-Öffnen möchten Petschelt und seine etwa 30 Mitstreiter in den Mittelpunkt stellen. Und damit auch die eigene Heimat, ihre alte Schmiede, verlassen. Ihren ersten Gottesdienst haben sie Weihnachten im Hennigsdorfer Krankenhaus gefeiert. Mit sozialen Projekten wollen die „Heimatgeber“ auch in die Stadt ausstrahlen, sie bereichern. So ist für Sonnabend, 19. Mai, ein Spendenlauf durch die Stadt geplant. Das Geld soll den Bau von Brunnen in Afrika unterstützen. „Damit können wir zeigen, dass Hennigsdorf etwas gegen den Durst in der Welt tut“, sagt Petschelt.

Wer sich für die Gemeinde interessiert, kann sich an Lukas Petschelt wenden: 0176 57812669.