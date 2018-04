Piraten: „Posten nach Parteibuch besetzt“

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Der Piraten-Kreisvorsitzende Thomas Ney kritisiert die vorige Woche bekannt gewordenen Besetzung der Dezernentenstelle für Finanzen in Oranienburg. Ney unterstellt dem parteilosen Bürgermeister Alexander Laesicke, die Stelle nach Parteibuch besetzt zu haben. Das gesamte Ausschreibungsverfahren der drei Stellen sei eine Farce, so Ney.

Schon als Laesicke Ende vorigen Jahres bekannt gab, er wolle in Zukunft nicht mehr, wie bisher, mit zwei Beigeordneten, sondern mit drei Dezernenten arbeiten, hagelte es von den Grünen und den Piraten Kritik. Sie warfen Laesicke Hinterzimmerpolitik und Kungelei vor. Auch als die ersten Besetzungen – Frank Oltersdorf (SPD) als Baudezernent, Stefanie Rose (Linke) als Dezernentin für Bürgerdienste – der Stellen bekannt wurde, ebbte die Kritik nicht ab.

Mit dem 33-jährigen Christoph Schmidt-Jansa wurde vorige Woche der Posten des neuen Finanzdezernenten bekannt. Erneut wird die Personalie kritisiert, erneut von den Piraten. Die Wahl des „Volljuristen mit CDU-Parteibuch“, so Thomas Ney, bestätige die schon im Dezember von der Partei geäußerte Vermutung, die Posten würden nach eben diesem Parteibuch, statt nach Kompetenz vergeben. Schmidt-Jansa saß als sachkundiger Einwohner für die CDU-Fraktion im Ausschuss für Rechnungsprüfung und Vergaben.

In der Stadtverwaltung prallt die Kritik ab. Schmidt-Jansa, der sich unter acht Bewerbern durchgesetzt hat, habe durch seine Ausbildung überzeugt, so Bürgermeisterreferent Gilbert Collé „da seine Ausbildung als Volljurist nach Überzeugung des Bürgermeisters die vorhandenen Kompetenzen im Leitungsteam der Stadtverwaltung ausgesprochen sinnvoll ergänzt.“ Auch bei ihm habe die fachliche Qualifikation im Mittelpunkt gestanden. „Es wäre nun auch fair, die neuen Dezernenten nach ihrer Arbeit zu beurteilen, und ihnen nicht bereits im Voraus wegen der Zugehörigkeit zu einer Partei die Qualifikation abzusprechen“, so Collé.

Neys Kritk geht noch etwas weiter und wird detaillierter: Er mokiert sich über die Wortwahl des „unabhängigen Kanidaten“ Alexander Laesicke, als er dieser Zeitung m Januar mitteilte, Rose und Oltersdorf seien seine Wunschkandidaten. „Die Ernennung Schmidt-Jansas zeigt für uns, welche Farce das Ausschreibungsverfahren für die Dezernentenstellen von Beginn an war“, kritisiert Ney die Personalentscheidung. Die Stadtverordneten segneten ab, die zwei Beigeordneten nicht mehr zu besetzen und dafür drei Dezernenten dem Bürgermeister zur Seite zu stellen. Laut Piraten würde die zusätzliche Personalie jährliche Mehrkosten von 500 000 Euro verursachen, so Thomas Ney. „Geld, das man sinnvoller in den Ausbau von Schulen und Kindertagesstätten hätte stecken können.“

In der Verwaltung ist die Summe nicht bekannt. Collé beschreibt sie als „abwegig“. Die bisherigen Beigeordneten seien mit einer Beamten-Besoldung von monatlich rund 7 000 Euro versehen gewesen. Die Dezernentenstellen seien deutlich geringer mit einem Gehalt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ausgestattet, das je nach Erfahrungsstufe ab 4 440 Euro monatlich vergütet werde, erklärt Collé. Deshalb kommt die Verwaltung anstelle der 500 000 Euro an Mehrkosten für die zusätzliche Dezernentenstelle auf realistische Personalkosten von rund 70 000 Euro mehr im Jahr. „Davon abziehen muss man dann noch die Einsparungen durch das geringere Gehalt im Vergleich zur Besoldung der Beigeordneten“, so Collé, der zum besseren Verständnis und als Relation für die Kritik die Gesamtsumme an Personalaufwendungen der Stadt für das Jahr 2018 nennt: diese liegen bei bei etwa 28,5 Millionen Euro.

Christoph Schmidt-Jansa fülle zudem eine Lücke. Seit mehr alszwei Jahren ist die Stelle des Oranienburger Finanzdezernenten (damals Beigeordneter) vakant. Kerstin Kausche (CDU) schied im Oktober 2015 aus dem Amt. Mit der Änderung der Verwaltungsstruktur sei es gelungen, „eine zweijährige Phase zu beenden, in der eine Besetzung der offenen Beigeordnetenposition durch die Stadtverordnetenversammlung nicht gelungen ist“, so Collé.