Mit der Tour de MOZ im Land unterwegs

Anja Boldt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit dem Motto „MOZ BEWEGT!“ geht die Tour de MOZ ins 16. Jahr. Und das in zweierlei Hinsicht: Wer Fahrrad fährt hält sich körperlich fit. Und fast nebenbei erfahren unsere Tour-de-MOZ-Radler aber auch viel Wissenswertes über unsere Heimat – dem Land Brandenburg. Auch schauen wir über die Landesgrenzen hinaus ins Nachbarland Polen. Unsere Tourführer und Partner haben wieder interessante und landschaftlich reizvolle Touren zusammengestellt.

Saisonauftakt wird am Sonntag, 15. April, in Wiesenau sein. Der Förderverein Schlaubemündung e.V. ist Partner für eine Tour zum 350-jährigen Jubiläum des Friedrich-Wilhelm-Kanals. Die 45 Kilometer lange Strecke führt zum Kanaldenkmal in Groß Lindow und endet schließlich wieder in Wiesenau. „Pedale trifft Paddel“ heißt es erneut am 22. April, wenn in Beeskow nicht nur das Fahrrad Hauptakteur ist. Wie jedes Jahr werden auch wieder traditionelle Feste wie das Sattelfest Altlandsberg, das Müncheberger Kaiserfest oder das Frankfurter Stadtfest „Bunter Hering“ Ziel unserer Touren sein.

Flora und Fauna kommen natürlich nicht zu kurz, so durchqueren wir unter anderen am Pfingstsonntag Uckermärkische Wälder, und bei der Wriezener Deichtag-Tour am 2. Juni halten wir auf einem Husky-Hof und kommen den Schlittenhunden ganz nah. Am 24. Juni kommen die Wasserfreunde unter den Radlern zum Zuge. Per Kanu geht es zunächst durch das alte Schiffshebewerk Niederfinow dem Höhenunterschied zu leibe. Danach steigen die Teilnehmer wieder auf das Rad.

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), ist am 30. Juni Partner der Tour de MOZ. Mitarbeiter stellen ein Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Öko-Dorf Brodowin vor. Gemeinsam geht es am Kloster Chorin vorbei zurück nach Eberswalde, wo ebenfalls verschiedene Projekte der Hochschule besichtigt werden können.

Am 2. September findet das traditionelle Radscharmützel rund um den Scharmützelsee und Storkower See statt. Die Tour de MOZ klingt sich in dieses Fahrraderlebnis für die ganze Familie ein. Im September sind wir im Nachbarland Polen unterwegs – am 8. September geht es zum „Ostwall“, dem Oder-Warthe-Festungsbogen, mit Museumsbesuch. Am 15. September führt die Radtour in die Uckermark. 14 Tage vor den Kranich-Wochen haben die Teilnehmer schon Gelegenheit, die erste Zugvögel zu beobachten.

Das Fontaneland mit dem Startpunkt Fürstenberg/Havel freut sich wieder auf unseren Besuch, auch schauen wir am 29. September bei der berühmten Mumie Ritter Kahlbutz in Kampehl vorbei. Zum Saisonfinale werden wir in der Lausitz unterwegs sein. Unser Tourführer Wolfgang Ulm kennt sich hier bestens aus und durchstreift mit uns von Forst aus das Tagebaugebiet.

Wie immer bemühen wir uns bei allen Touren auch um die Möglichkeit, sich entsprechend mit Speis und Trank zu stärken. Und dabei wird so manche regionale Spezialität auf die Entdeckung durch die Tour-de-MOZ-Radler warten.

Seien Sie also auf eine abwechslungsreiche Fahrrad-Saison 2018 gespannt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und halten für Sie auch ein neues Trikot mit dem diesjährigen Motto bereit: „MOZ BEWEGT!“