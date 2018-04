Altherren beenden Winterpause

UPLATE

Strausberg (MOZ) Auch die Altherren-Fußballer haben in der Osterzeit ihre Winterpause beendet und erste Nachholspiele absolviert. In der Weststaffel musste das Führungsduo FC Strausberg und der FV Erkner auf jeweils heimischen Geläuf ran. Für Liga-Primus FC Strausberg setzte es am Gründonnerstag eine böse Überraschung, verlor der souveräne Tabellenführer doch fast schon sensationell im Derby mit dem Dauerrivalen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf mit 2:3. Claus Jordan hatte die Gäste mit seinem Tor (29.) in Führung gebracht, die Heiko Zilske bis zur Pause egalisierte. Im zweiten Durchgang war es Marcus Seebe, der die Blau-Weißen abermals in Front brachte (48.). Für den erneuten Strausberger Ausgleich sorgte Sven Hempel (75.), ehe Seebe mit seinem zweiten Treffer zum 2:3 (78.) für Petershagener Jubel sorgte.

Strausbergs ärgster Verfolger ließ indes gegen die SG Lichtenow/Kagel nichts anbrennen und nutzte die Gunst der Stunde. Die Elf von Trainer Maurice Gärtner setzte sich durch Tore von Daniel Rauschenbach (38.) und Björn Nehls (60.) mit 2:0 durch. Die FV-Oldies haben derzeit zwei Spiele weniger als die FC-Elf um Coach Fred Schieche ausgetragen und könnten mit Erfolgen in den Nachholspielen mit den Strausbergern nach Punkten gleichziehen.

In der Staffel Nord musste sich im Duell der Giganten Verfolger Victoria Seelow dem Tabellenführer Golzower SV in einer intensiven Partie mit 2:3 geschlagen geben. Der Vorsprung der Gäste auf den ärgsten Widersacher wuchs auf acht Zähler. Janusz Wolak sorgte mit seinem Tor (28.) für die Pausenführung der Gäste. Nach dem Wiederanpfiff erzielte Rafal Gorajski das 0:2 (58.). Als Daniel Münch der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang, keimte neue Hoffnung bei den Mannen von Übungsleiter Torsten Schröder auf, die mit dem Eigentor von Golzows Jaroslaw Robert Horodyski zum 2:2 zusätzliche Nahrung erhielt. Doch dann beendete Golzows Rafal Pawel Zygielewicz mit seinem Tor zum 2:3 in der vierten Minute der Nachspielzeit alle Träume der Victorianer.

Im kurstädtischen Jahn-Stadion behielten die Bad Freienwalder Altinternationalen gegen Rot-Weiß Diedersdorf nach 80 absolvierten Minuten mit 2:0 die Oberhand. Für die Entscheidung in der Begegnung sorgten Frenk Liebisch (17.) sowie Diedersdorfs Pechvogel Thomas Hanke mit einem Eigentor wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff des Unparteiischen Peter Saul.

In Duell SV Gorgast/Mannschaft gegen SG Falkenberg/Altglietzen/Neuenhagen behielten die gastgebenden Oderbrücher mit 3:2 die Oberhand. Dabei hatten die Gäste zur Pause durch Tore von Enrico Grundmann (6.) und Kai Kiekeben (29.) noch mit 2:0 recht komfortabel die Nase vorn gehabt. In den zweiten 40 Minuten war es allein René Sender, der mit seinem Toren für Jubel der SV-Elf sorgte.(up)