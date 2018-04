Pokalverteidigung das nächste Ziel

Karsten Glatzer

Zechin (MOZ) Es ist vollbracht: Am finalen Spieltag der Verbandsliga machten die Classic-Kegler der SG Zechin im Nachbarschaftsduell beim Schlusslicht 1. KSC Seelow mit dem 6:2-Erfolg nach Punkten sowie mit 3221:2997 Holz den Klassenerhalt perfekt. Kontrahent Seelow steigt indes in die Landesliga ab.

So war es dann vorerst das letzte Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen, da Gastgeber 1. KSC Seelow als Absteiger den ungeliebten Gang in die Landesliga antreten muss. Obwohl der KSC sich durch eine katastrophale Saison, mit Ergebnissen jenseits von Gut und Böse, manövrierte, erhofften sich alle Beteiligten zumindest im Nachbarschaftsderby eine packende und stimmungsvolle sowie mitreißende Begegnung.

Bereits der erste Durchgang sollte genau diesen Nervenkitzel und die nötige Leidenschaft zu Tag fördern, um sowohl Zuschauern, als auch den Aktiven ein spannendes Spiel zu garantieren. So begann Seelows Stefan Kulschun zunächst noch etwas unsicher und geriet gegen Gästekapitän Robert Lehmpfuhl (547) umgehend ins Hintertreffen. Als dann der Zechiner auf der dritten Bahn erneut gut vorlegte, schien für Kulschun eine Verlustpartie unumgänglich. Doch just als das Spiel entschieden schien, legte der Kreisstädter nochmal alles in die Waagschale und setzte mit 153 Holz einen gewaltigen Konter, den Lehmpfuhl mit einer erlösenden Neun im vorletzten Wurf und den damit erzielten 547 Holz geradeso standhielt und die drohende Pleite noch abwenden konnte. So ging der erste Sieg an die Oderbrücher, da Kulschun am Ende 533 Holz auf der Anzeigetafel zu stehen hatte.

Im zweiten Duell schenkten sich die Akteure Alex Karl (548) und Thomas Buchholz (524) nichts und lieferten sich einen engen Schlagabtausch. Während Buchholz den besseren Start erwischte, sorgte die miserable zweite Bahn für Karls Führung. In den letzten Sätzen führte Buchholz stets in den Vollen, ehe er in den finalen Würfen in den Abräumern letztlich abgefangen wurde. So behielt Seelows junges Talent mit 3:1 Satzpunkten die Oberhand und sicherte sich den Kreisstädtern den Zähler zum Ausgleich. Auch das Plus von dünnen zehn Holz stand erst einmal zugunsten der Gastgeber.

Im zweiten Durchgang nahmen die KSC-Hochgefühle jedoch ein jähes Ende und die Zechiner Greens erreichten bereits die Vorentscheidung der Partie, da Seelow nicht auf die bewährten Stammspieler zurückgreifen konnte. So gab Andreas Weber (427) zwar sein Bestes, um den Druck und den Erwartungen gerecht zu werden. Trotz beherzter Spielweise sollte nicht viel gelingen. Zudem trat er gegen Ex-Seelower Karsten Trabs an, der mit 551 Holz natürlich auf seiner ehemaligen Heimbahn wusste, wie das KSC-Geläuf zu bespielen ist. Als dann auch noch Seelows Hoffnungsträger Frank Maudrich (493) keine Mittel gegen Zechins Marco Specht (533) fand, wanderten zwei Punkte und der imposante Vorsprung von 154 Holz auf das Konto der Zechiner Gäste. Ergo nahm die Niederlage der Gastgeber dementsprechende Konturen an.

Im dritten Durchgang langte es für den KSC dennoch einmal zu einem Erfolgserlebnis: Denn Mario Karl (519) machte es seinem Filius gleich und konnte sich nach anfänglichem Rückstand schlussendlich gegen Zechins Andy Seidemann (498) behaupten. Dabei startete der Zechiner mit 143 Holz auf der ersten Bahn recht vielversprechend. Allerdings schaffte es Seidemann dann aber nicht, sein hohes Niveau zuhalten und musste sich, aufgrund ungewohnt auftauchender Schwierigkeiten in den Vollen (316), doch noch geschlagen geben. Währenddessen ließ Zechins Karsten Glatzer mit der Tagesbestmarke von 568 Holz keinen weiteren KSC-Erfolg mehr zu. Seine souveräne Vorstellung stellte für den Seelower Ersatzspieler Daniel Schneider (477) eine unüberwindbare Hürde dar. Jeder Zeit Herr der Lage, besiegelte Glatzer über alle vier Bahnen den finalen Zechiner 6:2-Auswärtserfolg. Damit stand dem endgültigen Klassenerhalt nichts mehr im Weg, während der 1. KSC Seelow die Reise in die Landesliga antritt.

Sieger der stärksten Verbandsliga der vergangenen zehn Jahre wurde die zweite Mannschaft des SKC Kleeblatt Berlin. Die SG Zechin gratuliert zu diesem Erfolg. Trotzdem ist die Saison für die Oderbrücher noch nicht am Ende. Als nächstes steht die Pokalverteidigung im Kreiscup am 21. April in Wriezen an.