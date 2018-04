Airbags aus sieben Autos gestohlen

Sophie Schade

Glienicke Sieben Autos wurden in Glienicke zwischen dem 30. März und dem 3. April aufgebrochen. Die Täter hatten es dabei vor allem auf die Airbags der PKW abgesehen. Aus einem Mercedes wurde außerdem das Navigationsgerät entwendet.

Alle Vorfälle ereigneten sich in der Nähe des Friedhofs im Bereich Lessingstraße, Luisenstraße, Moskauer Straße, Niederstraße und in der Adalbertstraße. Auffällig war laut Polizei, dass die Diebe in den meisten Fällen die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen haben, um in die Autos zu kommen. Es entstanden jeweils Schäden zwischen 1000 und 2500 Euro.

Die Ermittlungen sind eingeleitet, teilte Polizeisprecherin Dörte Röhrs mit. Die Fahrzeuge werden dabei auch auf ähnliche Spuren untersucht, denn die ähnliche Vorgehensweise der Autoknacker legt die Vermutung nahe, dass es sich um dieselbe Tätergruppe handeln könnte.