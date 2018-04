FSV Dynamo zum fünften Mal in Folge ungeschlagen

Dirk Liedtke

Guben Fußball-Landesligist Dynamo Eisenhüttenstadt hat am Ostermontag im Nachholspiel beim 1. FC Guben 1:1 (0:0) gespielt und bleibt damit zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

Beide Mannschaften begannen sehr reserviert, keiner wollte dieses Spiel verlieren und so sahen die wenigen Zuschauer im weiten Rund ein ganz schwaches Fußballspiel. Nach 15 Minuten nahmen dann die Gäste mehr das Heft in die Hand und erarbeiteten sich einige Chancen. Die beste hatte Steven Frühauf in der 18. Minute, als ein Gubener Spieler für seinen bereits geschlagenen Torwart auf der Linie rettete. Robert Glaser mit dem Kopf (23.) und Kevin Frühauf aus 16 Meter (26.) platzierten die Kugel in aussichtsreichen Positionen über das Tor. Kurz vor der Pause ließ der Gubener Torhüter Karol Matwiejczyk einen 30-Meter-Schuss von Toni Seelig (44.) durch die Finger rutschen, hatte aber Glück, dass der Ball auf die Lattenoberkannte prallte. Von den Gastgebern gab es im ersten Durchgang nicht einen einzigen Torschuss.

Die zweite Halbzeit begannen beide Mannschaften genauso verhalten wie den ersten Durchgang. So war es schließlich eine Standardsituation, die zur Führung für die Dynamos führte. Daniel Friedrich lupfte einen Freistoß aus dem Halbfeld auf Christian Wulff, der mit dem Kopf quer auf Steven Frühauf spielte und dieser legte den Ball seinem Bruder Maik auf elf Meter vor, von wo aus der Eisenhüttenstädter Youngster die Kugel flach in die untere rechte Ecke platzierte.

Danach wollten die Gäste die Führung verwalten und die Gubener durften fortan schalten und walten wie sie wollten. Aber auch ihre spielerischen Mittel waren an diesem Ostermontag begrenzt. zeigt auch die Tatsache, dass sie bis auf einen Abseitstreffer aus dem Spiel heraus nichts torgefährliches zustande brachten. Und so war es wie auf der anderen Seite eine Standardsituation, die die Gubener jubeln ließ. Eine schnell ausgeführte Ecke und ein kollektiver Tiefschlaf der Dynamos führte dazu, das Mateucz Adrian Bieresniewicz die Kugel ungehindert am langen Pfosten über die Linie drücken konnte. Mit der letzten Aktion im Spiel wäre Steven Frühauf fast noch der Siegtreffer für die Eisenhüttenstädter gelungen, aber sein Schuss ging Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. So blieb es schlussendlich bei einem leistungsgerechten Unentschieden, das den Dynamos sicher mehr hilft als den Gastgebern.

„Angesichts der Tatsache, dass wir in unserer Staffel mit drei Absteigern rechnen müssen, war es wichtig, den Punkteabstand auf Guben zu halten und nicht zu verlieren. In den letzten Jahren sind wir hier immer wieder in Schönheit gestorben, das wollten wir diesmal unbedingt verhindern und das ist uns gelungen – auch wenn es für die Zuschauer sicherlich kein schönes Spiel war“, sagte Dynamos Trainer Dietmar Brauer nach dem Spiel. Seine Mannschaft steht am Sonnabend wieder auf dem Platz. Zu Gast im Dynamo-Sportpark ist der Tabellenvierte SV Frankonia Wernsdorf, gegen den beim 1:0 im Hinspiel der erste Saisonsieg gelungen war.