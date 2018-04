102 Starter beim Ostercross

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt.Mit 102 Startern hat der Eisenhüttenstädter Ostercross bei 5 Grad Celsius eine ansprechende Besetzung gefunden. Auf dem 1,7-Kilometer großen Parcours hatten 37 Starter die 5,1 Kilometer und 65 Läufer die 1,7 Kilometer bestritten. Die Waldwege waren relativ trocken und fest.

Schnellster über die lange Distanz war der 27-jährige Felix Ledwig, der zusammen mit seinem Trainingsgefährten Ron Scheduikat vom VC Olympia 88 Berlin das Tempo im Hauptwettbewerb bestimmt hatte. Zwar kamen die beiden nicht an die Zeit des dieses Mal fehlenden Vorjahressiegers Hagen Pohle (17:11 Minuten) heran, doch waren sie mit 17:45 beziehungsweise 17:48 Minuten nur unwesentlich langsamer als vor Jahresfrist der Geher-Spezialist. Zwar war der Vorjahreszweite Marius Ziems sogar 14 Sekunden schneller als im Vorjahr, doch hatten sowohl er als auch seine Mitstreiter einige „Körner“ aufgespart. So will beispielsweise Felix Ledwig am Sonntag den Halbmarathon in Berlin bestreiten, bei dem er eine Zeit unter 1:10 Stunden anstrebt. Bereits als Gesamtvierter das Ziel erreicht hatte der 15-jährige Kanute Ben Putzert (18:37). Nachdem er die kurze Strecke nach 6:10 Minuten als Erster durcheilt hatte und wie die anderen Gesamtsieger auch ein Stoffküken mit einigen Schokoeiern empfing, nahm er aus Trainingsgründen auch die übrigen beiden Runden in Angriff. Wegen terminlicher Engpässe wird Putzert diese Stadtmeisterschaftsserie ebenso wenig auf Gesamtwertung laufen wie Felix Ledwig.

Am Sonnabend steht mit dem Diehloer Hügellauf am Neuzeller Landweg mit 2,5 und 5,0 Kilometern bereits der fünfte Wettbewerb an. Dann dürfte für einige Athleten bereits der Gesamtsieg in ihren Altersklassen feststehen, da maximal fünf Läufe der acht Wettbewerbe umfassenden Serie in die Wertung gehen. Erste Anwärter darauf sind mit vier Altersklassen-Siegen Marius Ziems (U20), Tosten Ledwig (M50), der hinter dem Beeskower Philipp Pohle (19:01) dieses Mal Gesamtsechster war (19:11), Dieter Sasse (M70/1. Radsport- und Laufverein), Tabea Ziems (U14), Beate Bernard (U16), Heike Nauck (W45) und Beate Ledwig (W50). Beate Ledwig übrigens war über 5,1 Kilometer in 23:29 Minuten erneut schnellste Frau vor ihrer Beeskower Dauerkonkurrention Gudrun Bullack (W50/23:39) sowie Christin Müller, die an den Feiertagen einen Abstecher aus Amsterdam vorgenommen hatte(25:20). Erneut erhielten alle Läuferzwei von der Vorsitzenden des veranstaltenden Friedenshauses Mechthild Tschierschky vorbereitete Ostereier.

Schnellster hinter Putzert auf der kurzen Distanz war der Beeskower William Wollenberg (U12/6:38) vor seinem Vereinsgefährten Jannis Bullack (U12/6:38) sowie Sebastian Stähr (U18/6:56). Als Fünfte hatte mit Tabea Ziems (U14/BSG Stahl) beriets das schnellste Mädchen das ZIel erreicht vor Beate Bernard (U16/LC Cottbus) und Marie-Luise Ledwig (U12/Diehloer Hügelläufer). Damit steht die 13-jährige Eisenhüttenstädterin auch kurz vor dem Sieg in der neu eingeführten Gesamtwertung über die kurze Distanz für Athleten unter 16 Jahre. In der Gesamtwertung über die lange Strecke für Athleten ab der U18 liegt ihr Bruder Marius Ziems vorn, bei den Frauen führt über die lange Distanz Beate Ledwig. Bei den männlichen Startern über die kurze Distanz hat derzeit in der Gesamtwertung Jannis Bullack (Leichtathletik in Beeskow) die Spitzenposition inne. Übrigens gibt es in den vier Gesamtwertungen im Gegensatz zu den Altersklassen Pokale für die ersten drei Athleten. Da einige gute Athleten bislang nicht alle Wettbewerbe bestritten haben, ist auf den Plätzen noch mit einigen Verschiebungen zu rechnen. Neben dem Diehloer Hügellauf stehen noch zwei Wettbewerben auf der Insel über die gewohnten zwei und sechs Kilometer an sowie ein Bahnlauf auf dem Platz an der Eisenbahnstraße, wo aber der Termin noch nicht feststeht.

Gesamtwertungen

nach vier Wettbewerben

bis U16 kurze Strecke männlich: 1. Jannis Bullack (Leichtathletik in Beeskow) 74 Punkte, 2. Oskar Reinus (Kanucentrum) 49, 3. Philipp Ocker (LA in Beeskow) 44, 4. William Wollenberg (LA in Beeskow) 40, 5. Fabian Duner (LA in Beeskow) 32, 6. Bruno Diener (Kanucentrum) 22, 7. Finian Miethe (LA in Beeskow) 20, 8. Tobias Birkholz (Kanucentrum) 15

bis U16 kurze Strecke weiblich: 1. Tabea Ziems (BSG Stahl) 80, 2. Marie-Luise Ledwig (Diehloer Hügelläufer) 64, 3. Beate Bernard (LC Cottbus) 59, 4. Alexa Hammermeister (Kanucentrum) 29, 5. Lena Marie Luft (BSG Stahl) 22, 5. Lea Obst (Groß Lindow) 12, 7. Emely Zeitz (BSG Stahl) 10, 7. Paula Böhme (Kanucentrum) 10, 7. Amy-Marie Manig (BSG Stahl) 10

ab U18 lange Strecke männlich: 1. Marius Ziems (BSG Stahl) 72, 2. Torsten Ledwig (Diehloer Hügelläufer) 40, 3. Christopher Klenner (Stählerne Barsche) 34, 3. David Schulz (OSV Holzinger Sport) 34, 5. Thomas Gogolin (MSV Tripoint) 20, 5. Felix Ledwig (VC Olympia Berlin) 20, 7. Ron Scheduikat (VC Olympia) 17, 8. Tim Förster (OSV Holzinger Sport) 15, 9. Torsten Schlauß (OSV Holzinger Sport) 12, 9. Ben Putzert (Kanucentrum) 12, 11. Andreas Müller (LG Rosenhügel) 10, 11. Philipp Pohle (LA in Beeskow) 10

ab U18 lange Strecke weiblich: 1. Beate Ledwig (Diehloer Hügelläufer) 77, 2. Gudrun Bullack (LA in Beeskow) 66, 3. Heike Nauck (BSG Stahl) 40, 4. Anissa Witter (BSG Stahl) 24, 5. Lisa Blum (Frankfurt) 20, 5. Carolin Mattern (OS´C) 20, 7. Christin Müller (Amsterdam) 15, 8. Simone Wollenberg (LA in Beeskow) 12, 8. Jona Körner (LA in Beeskow) 12, 10. Grit Hertel (Eisenhüttenstadt) 10