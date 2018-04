Ein Herz fürs Holz

Aileen Hohnstein

Bötzow Schon als Kind wusste Olaf Thiede, dass er Tischler werden möchte. Vor 50 Jahren verwirklichte er seinen Traum und führt heute in Bötzow ein Unternehmen, dessen Produkte international zu finden sind und das für seine Entwicklungen ausgezeichnet wurde. Auch, wenn Thiede für seinen Beruf brennt: In diesem Jahr übergibt er die Unternehmensleitung an seinen Sohn.

„Das ist für mich eine kleine Freude für Zwischendurch, wie Bonbonlutschen“, sagt Olaf Thiede und schaut auf vier kleine Holzstückchen, die er in seiner Hand hält. Sie tragen einen schwedischen Aufdruck mit kleiner Krone, das von der Herkunft zeugt. Für Skandinavien schlägt Olaf Thiedes Herz, seit er als Junge für zwei Jahre in Norwegen bei einer Gastfamilie leben durfte. Doch noch viel mehr brennt seine Leidenschaft für Holz. Er liebt es, wie Holz aussieht, riecht, sich anfühlt.

Schon als Kind stand für ihn fest: Er möchte Tischler werden. Wie sein Großvater, der ab 1909 in Berlin eine Tischlerei führte. Wie sein Vater, der seine in Bötzow aufzog. „Wir sind wie eine Tischler-Dynastie“, sagt Thiede mit einem Lächeln. Heute führt der 79-Jährige eine Tischlerei, die er vor 50 Jahren, am 1. April 1968, gegründet hat. Die Produkte, die dort hergestellt werden, gehen von Bötzow in die Welt. Davon zeugt auch die Webseite des Unternehmens, in der man zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch, Finnisch und Russisch wählen kann.

Doch auch, wenn für Thiede sein Berufswunsch schon früh feststand – einfach war der Weg dorthin nicht. Er erinnert sich daran, wie er als kleiner Junge auf den Treppen zur Tischlerei des Vaters saß und bitterlich weinte. Im Krieg war es, der Vater war als Soldat in der Ferne, als 1943 die Maschinen aus der Tischlerei getragen wurden. Der damals Fünfjährige konnte den Verlust kaum fassen. „Mutti, die holen meine Maschinen ab“ habe er sich bei seiner Mutter beklagt. Und auch nach dem Krieg, als der Vater aus der Gefangenschaft zurückkehrte, war es nicht einfach. „Bei sieben Kindern war Essen und Trinken immer knapp“, sagt Thiede. Der Vater hatte zu kämpfen, seine Tischlerei weiterzuführen – auch, weil er später mit dem DDR-Regime aneckte. Dem selbstständigen Handwerker wurden viele Steine in den Weg gelegt, auch die Kinder spürten das. „Als Handwerker und ihre Kinder waren wir wie Außenseiter der Gesellschaft. Wir wurden regelrecht diskriminiert. Wenn es für alle Kinder Versorgungspakete gab, durften wir daran nicht teilhaben“, erinnert sich Thiede. Er fand den Halt, den ihm der Staat nicht gab, im Glauben. „Ich habe eine große Portion Gottvertrauen. Darin hatten wir etwas gefunden, woran wir uns festhalten konnten.“

Denn auch sein persönlicher Werdegang verlief nicht reibungslos. In der DDR durfte er nicht zur Oberschule. Gerade, als er seinen Studienplatz an der Meisterschule für Kunsthandwerk in Westberlin antreten wollte, wurden 1961 die Mauer ge- und sein Weg verbaut. Nach der Ausbildung zum Tischler in Vehlefanz wurde ihm die Gründung eines eigenen Unternehmens verwehrt. Erst ein Zufall machte es ihm möglich, seinen Traum nach dem siebenten Gewerbeantrag doch noch zu verwirklichen: Es fehlten Wahlurnen für die Volkskammerwahl, die sollte er anfertigen. Eine Bedingung des Rates des Kreises aber war: Er durfte niemanden einstellen, 13 Jahre arbeitete er als Alleinmeister. Es war ein schwerer Start in die Selbstständigkeit.

Heute beschäftigt Thiede 16 Mitarbeiter, im Laufe der Jahre haben mehr als 40 Auszubildende bei ihm gelernt, er hat 24 Meister begleitet. Vom reinen Möbelbau, wie ihn sein Großvater noch betrieben hat, ist Olaf Thiede längst abgerückt. „Ich habe keine Berührungsängste mit Neuem, das macht für mich den eigentlichen Reiz aus“, sagt der Meister. Er hat Gehäuse für Orgeln gezimmert. „Holz zum Klingen zu bringen, ist für Tischler das Größte“, sagt er und schwärmt davon, welch eine Ehre es war, die Grüneberg-Orgel für die Französische Kirche in Potsdam zwar nicht selbst zu bauen, sie aber ausbessern zu dürfen – mit einer eigens entwickelten Methode zur Wurmbeseitigung. In Düsseldorf, Genf, Katowice (Kattowitz) oder Neapel stehen weitere Arbeiten. Sein Unternehmen hat Sonderanfertigungen für Berliner Ministerien ausgeführt. Doch was es besonders auszeichnet, sind die Endlosfußböden, die in Schienenfahrzeugen verlegt werden und die aufgrund der Herstellungsweise besonders widerstandsfähig sind. Es ist eine Eigenentwicklung der Tischlerei Thiede und wurde 2005 mit dem Innovationspreis Oberhavel und dem Berlin/Brandenburger Innovationspreis ausgezeichnet. Wer in Berlin Straßenbahn fährt, steht auf diesem Boden. Die Nord-Ostsee-Bahn nach Sylt ist ebenfalls damit ausgestattet. Für weitere Züge der Deutschen Bahn, ICEs, Vorortzüge und S-Bahnen hat Thiedes Tischlerei seit 1986 den Innenausbau übernommen, wie er stolz auf dem Weg vom Büro in die Werkhalle zeigt: Eine Fotografie von Zügen reiht sich in dem Flur an die andere.

Auch, wenn die Tischlerei sein Lebenswerk ist, noch in diesem Jahr gibt er die Leitung an seinen Sohn Patrick ab und schenkt ihm sein volles Vertrauen: „Ich bewundere meinen Sohn, wie er Sachen meistert. Es ist ein selbstverständlicher Prozess, dass er alles übernimmt. Es muss sich etwas ändern.“ Vom Holz aber wird er seine Finger auch in Zukunft nicht lassen: „Ich habe sehr viele Gedanken im Kopf, ich will begreifen und mitgestalten.“ In seiner Werkstatt will Thiede auch künftig an neuen Verfahren tüfteln. Etwas möchte er unbedingt noch machen: Schon seine Eltern pflegten eine Freundschaft mit Hedwig Bollhagen, die im benachbarten Marwitz als Keramikerin arbeitete. Thiede hat ihren Sarg gezimmert, aktuell baut sein Unternehmen für die HB-Werkstätten Ausstellungstische für Messen. Was Olaf Thiede sich noch wünscht, ist: „Ich möchte ihr Arbeitszimmer restaurieren.“ Die Möbel darin stammen noch von seinem Vater.