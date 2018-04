dpa

Neuruppin (dpa) Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer 61-Jährigen in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat der Angeklagte gestanden, die Frau brutal misshandelt und getötet zu haben. „Ich fühle mich für ihren Tod verantwortlich und das tut mir sehr leid“, erklärte der 40-Jährige am Mittwoch zum Prozessauftakt vor dem Langericht Neuruppin in einer Einlassung, die von seinem Anwalt verlesen wurde.

Allerdings stritt der Angeklagte vehement ab, seine Vermieterin im Zuge eine brutalen Vergewaltigung misshandelt und dann stranguliert zu haben, wie es ihm die Staatsanwaltschaft in der Anklage vorwarf. Der wegen Gewaltdelikten vorbestrafte Mann erklärte dagegen, er sei nach einvernehmlichem Sex mit der Frau „ausgerastet“, weil diese ihn erpressen und bei der Bewährungshelferin anschwärzen wollte.