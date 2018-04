Seniorenzentrum setzt auf albanische Pflegekräfte

Von Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Das Seniorenzentrum Angerhof in Glienicke hat schon jahrelange Erfahrung mit ausländischen Arbeitskräften. Seit drei Monaten gehören drei Albaner zum Pflegeteam. Ihre Ausbildung haben sie in Albanien an der Universität absolviert.

Im Angerhof werden zurzeit 128 Bewohnerinnen und Bewohner betreut. 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Haus, darunter viele in Teilzeit. Nachwuchskräfte sind stets Mangelware. Heimleiterin Julia Sieber ist froh, dass die drei neuen Kollegen aus Albanien jetzt ein Teil des Teams sind. In ihrer Heimat ist Krankenpflege ein Universitätsstudium. Fachlich sind Enis Ristani, Erjona Selaj und Elio Bylykbashi also bestens gerüstet. Auch die deutsche Sprache haben sie schon in Albanien gelernt. Um in Deutschland anerkannt zu werden, müssen sie aber neben der Alltags- auch die Fachsprache beherrschen und die bürokratischen Regeln der Pflege schriftlich einhalten können. Am Anfang der Berufswegs steht deshalb eine Fachkenntnisprüfung über Pflegeberufe, die in Stuttgart stattfindet. Bis alles geregelt ist, steht „Pflegehelfer“ auf den Namensschildchen, anschließend werden sie regulär Pflegefachkräfte sein.

„Bei den Bewohnern sind Enis, Erjona und Elio sehr gut aufgenommen worden“, weiß Julia Sieber. Gelegentlich hätten Bewohner mit ausländischen Kräften Befindlichkeiten. Dann werde eben nach einer Lösung gesucht. „Wir respektieren das. Wir werden unsere älteren Menschen auch nicht mehr ,bekehren’ können“, sagt sie. In der Regel seien aber beide Seiten aufgeschlossen und gewöhnten sich schnell aneinander. „Es wird sicher langfristig ohnehin keine andere Möglichkeit geben“, ist Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack überzeugt.

Es sei ein Anliegen des Unternehmens Korian, zu dem der Angerhof gehört, Fachkräfte selbst auszubilden, sagt Julia Sieber. „Das ist auch der richtige Weg. Aber Arbeitsmigration ist auch gut“, ist die Heimleiterin überzeugt. „Ich bin absolut dafür, qualifizierte Mitarbeiter ins Land zu holen.“ Das Programm aus den Koalitionsverhandlungen der Bundesregierung, 8 000 neue Fachkräfte in der Alten- und Krankenpflege zu schaffen sei ein Tropfen auf den heißen Stein und könne nicht ausreichen.

Menschen aus mehreren Nationen arbeiten im Angerhof gut zusammen, berichtet Julia Sieber. Eine Kubanerin ist ebenso darunter wie eine Finnin, eine Französin, eine Weißrussin, eine Polin und eben jetzt die drei aus Albanien. Auch Spanier hat das Heim vor einiger Zeit beschäftigt. Sie haben später an ein Krankenhaus gewechselt.

Dass sich die Pflegenden und die Bewohner verständigen können, sei eine Voraussetzung. Die kulturellen Unterschiede dürften auch nicht so groß sein, dass die Zusammenarbeit behindert werde, erläutert Julia Sieber. „Unsere drei neuen Fachkräfte haben in Albanien keine Arbeit gefunden, während wir sie sehr gut gebrauchen können. Die Alternative wäre ja auch einfach, eben zu wenige Leute zu haben.“ Zu wenige junge Menschen wählen Pflegeberufe und andere soziale Berufe wie Erzieherin. Der Angerhof hat sogar noch Glück. Im Herbst haben sechs Auszubildende neu angefangen. 14 Azubis sind es insgesamt im Haus.

Enis Ristani, Erjona Selaj und Elio Bylykbashi sind zwischen 26 und 32 Jahre alt. Sie haben sich jedenfalls mit viel Engagement in die Arbeit gestürzt, weiß Julia Sieber. Der Sozialdienst des Hauses hilft über sprachliche und andere Hürden hinweg. Um den Start in der neuen Heimat zu erleichtern, half das Unternehmen zudem, möblierte Zimmer oder eine Wohnung zu finden. Langfristig zu mietende Wohnungen suchen die Pflegekräfte aber noch. Wer da weiterhelfen kann, kann sich gerne melden.