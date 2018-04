Jeder siebte Minderjährige auf Hartz IV angewiesen

dpa

Potsdam (dpa) Gut jeder siebte Brandenburger unter 18 Jahren ist im vergangenen Jahr auf Hartz IV angewiesen gewesen. Nach einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Übersicht der Bundesagentur für Arbeit lebten im Juni 2017 knapp 60 000 oder 15,2 Prozent der unter 18-Jährigen in einer Familie, die Grundsicherung bezog. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ist die Quote damit weiter gesunken - damals lag sie noch bei 15,5 Prozent. Vor fünf Jahren waren es sogar 17,4 Prozent.

Insgesamt lebten bundesweit 2,052 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Familien, die mangels Job oder wegen zu geringen Einkommens auf Hartz IV angewiesen waren. Die Quote lag mit zuletzt 14,6 Prozent leicht unter dem Brandenburger Niveau - allerdings mit steigender Tendenz. Die Bundesagentur führt den Anstieg im Bundesdurchschnitt auch auf die wachsende Zahl von Flüchtlingen zurück. In Brandenburg dürfte unter anderem die Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt zu der sinkenden Quote beigetragen haben.