Ein neuer Alter für die Tiertafel Havelland

Erhard Herrmann

Brandenburg (BRAWO) (geh) "Die Helfer brauchen dringend Hilfe! Um auch in Zukunft weiterhin unsere ehrenamtliche Tätigkeit durchführen zu können, brauchen wir eure Unterstützung," mit diesem Hilferuf hatte sich Tino Rippler von der Tiertafel Havelland an den Sender RTL II und gewandt. Seit vielen Jahren unterstützen er und weitere ehrenamtliche Mitglieder bedürftige Mitmenschen im Hohen Fläming bei der Versorgung ihrer Haustiere. Nun droht der Super-Gau. Ihr "Tiertafel-Mobil" ein 1997er VW Sharan, der fast täglich im Einsatz war, ist nicht mehr fahrtauglich. "Nach 400.000 Kilometern Laufleistung türmen sich nun doch die Mängel in für uns unbezahlbare Höhen. Doch ohne Fahrzeug kein Futter und ohne Futter keine Tiertafel", bedauert Tino Rippler. Im näheren Umfeld, selbst bei Autohäusern, stießen sie bei der Bitte um Hilfe immer nur auf taube Ohren. "So kam ich auf die Idee mich an den Fernsehsender RTL II zu wenden der wöchentlich das Sendeformat "Mein neuer Alter" ausstrahlt", erklärte der Tierfreund. Denn genau hier setzen die beiden Moderatoren und Gebrauchtwagenprofis Lina van de Mars und Det Müller in der Doku- Soap an. Sie suchen nicht nur den passenden Gebrauchtwagen mit Zukunft sondern müssen im Rahmen der Sendung mit Knowhow, Geschick und viel Improvisationstalent die finanziellen Mittel für den "neuen Alten" auftreiben. Dies machen sie durch den Verkauf des alten Fahrzeugs, einen sogenannten Zwischenhandel und eine Aktion. Alles Geld, das dabei erwirtschaftet wird, fließt zu 100 Prozent in den Kauf eines "neuen" Autos für die Tiertafel. Die Sendung läuft seit Jahren erfolgreich sonntags um 17 Uhr auf RTLII, hat pro Folge etwa eine Million Zuschauer "Klar das ein Auto mit solcher Laufleistung keinen großen Gewinn beim Verkauf erbringt. Unser Startkapital daher sehr bescheiden und ein passender Van ist nicht günstig zubekommen. Hier wartet viel Arbeit auf uns," erklärte die gelernte KfZ-Mechanikerin und Motorsportlerin Lina van de Mars. Um das Budget zu erhöhen müssen die "Antragsteller" ebenfalls ihr Bestes tun. Die Idee : Benefizhunderennen und die Versteigerung von Haustierzubehör. Melanie Grüttner und Mathias Angermann vom Tierheim Havelhunde boten kurzfristig ihre Unterstützung an und stellten ihr Gelände am Eichhorstweg für die Aktion und die Dreharbeiten zur Verfügung. Das spaßige Hunderennen an dem die Hundebesitzer mit ihrem vierbeinigen Freund in allen Größen- und Gewichtsklassen teilnahmen, die Versteigerung mit echten Schnäppchen und die Möglichkeit einmal einen Einblick in die Dreharbeiten zubekommen lockten trotz des frühen Beginns überraschend viele Fans an. "Am besten sind immer Geldscheine", rief die Moderatorin den Gästen beim sammeln zu. Kein Wunder also, dass sich die Spendenbüchsen rasch füllten. Eine Aktion von der die "Havelhunde", dank der vielen Besucher ebenso ein wenig "profitieren" können. Den dort warten über 20 Hunde und ebenso viele Katzen auf Vermittlung in eine neue Familie. "Mein Dank geht an die vielen Unterstützer und natürlich auch an das Tierheim Havelhunde. Alle haben geholfen, dass wir unserem "Traumwagen" ein großes Stück näher gekommen sind," freute sich Tino Rippler. Wieviel Geld zusammen gekommen ist wurde nicht verraten. Die genaue Summe und mit welchem Auto die Tiertafel ihre Futterspenden bald ausliefert, erfährt man zum Sendetermin im Oktober. Bis dahin und in auch in Zukunft sind die Tiertafel Havelland und das Tierheim Havelhunde auf Unterstützung und Spenden angewiesen. Mehr Informationen dazu unter www.tiertafel - havelland. de und www.havelhunde.de.