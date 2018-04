Frische Farben in den Verkehr bringen

Silvana Müller

Rathenow (BRAWO) Neben Graffiti stellen auch Aufkleber im Rathenower Stadtbild Ärgernisse dar. Allerdings haben jene Beklebungen, die Marco Dittle macht, Sinn und werten auf - allerdings nicht das Stadtbild. Er ist Europameister im Carwrapping. Profis wie er bringen verschiedenste Folien einfarbig oder in verschiedenen Designs und Logos sowie auch Digitaldrucke auf Auto, Lkw und Motorräder. Kürzlich gab Dittle in den Räumen der Firma Werbung XXL Tipps und Tricks an Anfänger und Fortgeschrittene weiter.

Der Wunsch nach Individualität erstreckt sich heute in alle Lebensbereiche; es ist auch nicht jedem egal, welche Farbe das eigene Auto hat. Bei Widerverkauf ist eine auffällige Lackierung weniger Ausdruck von Individualität, sondern eher hinderlich. Die Lösung für das Dilemma: eine Vollfolierung. Seit 2009 nimmt der Chemnitzer Marco Dittle bei verschiedenen Wettbewerben teil und holte verschiedene Meistertitel. Mit zwei weiteren Top-Folierern gründete er eine "Wrap School". Bei dieser können Firmen Kurse buchen, um ihre Mitarbeiter qualifiziert weiterzubilden.

Seit 2006 ist Dittle als Werbetechniker selbstständig. "Damals hat jeder für sich geklebt. Die Frage stellte sich, ob es mehr Techniken gibt und wie man sich vergleichen kann", erzählte der Folierer. Bei seinem ersten Wettkampf kam er schnell in die Favoritenrolle. Ein Hummer sollte mit einem Motiv beklebt werden, dass ein Reverenzfahrzeug bereits trug. Dabei sollte man dem Original so nah wie möglich kommen. "Wer dabei in den Lack schneidet, ist disqualifiziert", so der Europameister.

Das nötige Gespür für Folien und ihr Verhalten brachte er in Rathenow Kursteilnehmern nah, die teils kaum mit den Materialien bisher gearbeitet hatten. Die Folien lassen sich ziehen und strecken. Aber dies ist nur an den richtigen Stellen sinnvoll. An Kanten und Enden könnte sich die Folie in der Sonne zurückziehen und die Untergrundfarbe zum Vorschein bringen. Direkt am Fahrzeug vollführten einige ihre ersten Versuche. Die Ergebnisse waren dennoch ansehnlich. Da wurde aus einer schwarzen, matten Spiegelkappe eine glänzend weiße, die nun wie neu aussieht.

Nicht nur optische Aufwertung mittels einfarbiger Folien oder auffälliges Design machen Sinn. Firmenflotten können ihre Fahrzeuge in der jeweiligen Farbe bekleben und bei Verkauf die oft auffälligen Farben und Schriftzüge abziehen. Allerdings lassen sich auch Jäger und ähnliche Berufsgruppen ihre Fahrzeuge Vollfolieren, zudemFahrer von Leasingfahrzeugen. Sie schützen so den Lack ihrer Autos. (sol)