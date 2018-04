Bahnverkehr auf allen Gleisen

Peter Wittstock

Rathenow (BRAWO) Der Rathenower Modelleisenbahnerverein in der Jahnstraße 27 zeigte mal wieder sein Potenzial. Was die etwa 20 Mitglieder - darunter drei Jugendliche und eine Frau - am letzten Märzwochenende zauberten, beeindruckte das Publikum in Sachen Vielfalt, Kreativität und technischer Finesse.

Die Anlagengrößen N (1:160) bis zur Größe 0 (Null 1:43,5) kamen zum Einsatz. Auf komplexen Schienennetzen mit Außen- und Innenringen sowie Funktionsgleisen herrschte reger Bahnverkehr. Züge und Loks von damals und heute rollen als Modelle über die Gleise. Verschiedenste Personen- und Güterwagen bis hin zu Straßenfahrzeugen runden die Fahrzeug-Palette ab. Tausende Arbeitsstunden stecken in den präsentierten Modellbahnwelten.

Wie zu erwarten, hielten sich etliche Besucher an den TT-Anlagen (Maßstab 1:120) und H0-Anlagen (1:87) etwas länger auf. Denn diese Modellbahngrößen zählten und zählen weiter zu den beliebtesten in Deutschland. Viele Havelländer besitzen eigene Anlagen oder spielten mit solchen in ihrer Kindheit. Das weckt Erinnerungen. Den Rathenower Modelleisenbahnern (Mitglieder auch aus Brandenburg an der Havel, Milow und anderen Orten der Region) ist es zudem gelungen, Alltagssituationen darzustellen, sogar einen Feuerwehreinsatz bei einem Wohnhausbrand. Bahnhöfe, Wohnhäuser und andere Bauten sind maßstabsgerecht nachgebildet. Neben Straßen und Wegen sind Bäume, Sträucher und Felder weitere Bestandteile der Kulissen. Mittendrin sind Menschen im Miniaturformat, die beispielsweise an Bahnhöfen warten, ihrer Arbeit im Freien nachgehen oder sich sportlich betätigen. Das alles verbindende Element ist der Bahnverkehr. Diesen konnten die Besucher steuern, indem sie an den Schaltpulten saßen.

Vereinschef Volkmar Hoensch konnte derweil noch in Sachen Service punkten, wenn an ihn Fragen wie "Kaufen bzw. verkaufen Sie auch?" oder "reparieren Sie Loks und Wagen?" an ihn gerichtet wurden. Wer Experten vor Ort kennenlernen will, kann dienstags oder donnerstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr beim Modelleisenbahnerverein in der Jahnstraße vorbei schauen. (wit)