Drohne inspiziert Fernwärmeleitungen

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Ein nicht mehr ganz so unbekanntes Flugobjekt über Oranienburg: Seit immer mehr Fotografen eine Lizenz für die Verwendung von Drohnen bekommen, sind diese mitnichten ein seltener Anblick in der Kreisstadt.

Eine besondere Drohne, die nicht auf hübsche Panoramaaufnahmen vom Schloss oder der Havel aus war, sondern einen seriösen Auftrag hatte, kreiste bis diese Woche über der Stadt. Ihr Ziel: Wärmebilder. Ihr Auftraggeber: die Stadtwerke Oranienburg.

Das städtische Unternehmen überprüfte in den vorigen Wochen ihr Fernwärme-Versorgungsnetz. Der regionale Energieversorger bietet individuelle Wärmelösungen an, auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Ziel ist die bestmögliche Effizienz. „Damit das auch so bleibt, wird das Fernwärmenetz regelmäßig gewartet und auf Schwachstellen hin überprüft“, so Stadtwerkesprecher Peter Schrameyer. Turnusmäßig stehen solche Inspektionen an, um Wärmeverluste und Versorgungsstörungen zu minimieren.

An insgesamt drei Tagen umkreiste die Drohne der Firma Branding Energy aus Dresden, die auf dieses Verfahren spezialisiert ist, Teile der Stadt für eine thermografische Erfassung. „Wir versprechen uns davon neue Einsichten in unser Netz“, erläutert Schrameyer den Einsatz, der eine Premiere für die Stadtwerke war. „Jetzt folgt die Auswertung.“ Die Analyse beinhaltet zudem Detailprüfungen, die aktuell noch in Arbeit sind. Doch der erste Eindruck sei schon einmal sehr positiv, so der Stadtwerkesprecher. „Das Netz scheint in einem sehr guten Zustand zu sein“, sagt Schrameyer. „Es gibt bisher keine Auffälligkeiten zu verzeichnen. Die Dämmung macht einen guten Eindruck.“

Die Drohne lieferte den Stadtwerken eine lückenlose Informationskette mittels Wärmebilder. Dazu wurde sie auf 40 Meter Höhe gebracht. Die eingesetzte Kamera arbeitete mit Infrarotstrahlen, die in elektrische Signale und anschließend farbige Bilder umgewandelt werden.

Eine umfassende Auskunft erhoffen sich die Stadtwerke über den Zustand über- und unterirdischer Rohrleitungen sowie der Isolierung, um umwelttechnische, aber auch wirtschaftliche Schwachpunkte aufzuzeigen. „Wir wollen sehen, wo wir eventuell Energie verschwenden“, erklärt Peter Schrameyer.

Die Inspektion aus luftiger Höhe fand in einem engen Korridor statt. Die Stadtwerke beliefern rund 6 000 Haushalte plus öffentliche, gewerbliche und industrielle Einrichtungen.

Die zentrale Wärmeversorgung in Oranienburg existiert seit Anfang der 1970er-Jahre. Heizkraftwerke, Verteilernetze, Verteileranlagen. Es gibt zwei Heizwerke in der Klagenfurter und an der Kremmener Straße.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass bei der Untersuchung mit Drohne nur die Anlagen zur Fernwärmeversorung analysiert wurden und keine personenbezogenen Daten verarbeitet oder gespeichert wurden. (win)