Vier Tote bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen

dpa

Fürstenwalde (dpa) Bei mehreren Verkehrsunfällen in Brandenburg sind vier Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht zu Mittwoch starb der Fahrer eines Kleintransporters auf der Autobahn 12, als er zwischen einem Schwertransport und einem Lastwagen eingeklemmt wurde.

Die Identität des Fahrers war zunächst ungeklärt, wie die Polizei Brandenburg mitteilte. Sein Fahrzeug brannte bei dem Unfall gegen 2.00 Uhr aus. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall zwischen Fürstenwalde und Storkow (Landkreis Oder-Spree) verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Berlin blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Einen weiteren tödlichen Lkw-Unfall gab auf der Autobahn 13. Zwischen Staakow und Baruth (Landkreis Dahme-Spreewald) wurde ein Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch zwischen zwei Lastern eingeklemmt. In dem Auto kamen zwei Frauen ums Leben. Der weitere Insasse sowie der Fahrer eines anderen Autos, das der Unfallstelle ausweichen wollte, kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei prüft nun, warum der hintere Lastwagen auf den vor ihm fahrenden Wagen auffuhr. Insgesamt wurden sechs Menschen bei dem Unfall gegen 11.00 Uhr auf der A13 in Richtung Berlin verletzt. Die komplette Fahrbahn war wegen der Räumungsarbeiten stundenlang gesperrt.

Bei einem weiteren Unfall nahe Erkner (Landkreis Oder-Spree) verunglückte zudem ein 28-Jähriger tödlich. Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto auf einer Landstraße zwischen Erkner und Grünheide unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Autobahnüberführung kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Der 28-Jährige starb noch vor Ort. Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ auf Twitter berichtet.