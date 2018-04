Goldhaus schließt nach mehr als 100 Jahren

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) In greller gelber Farbe und einem nicht minder auffälligen Orange schreit derzeit das Goldhaus in der Bernauer Straße nach Aufmerksamkeit. Hintergrund: Das Geschäft schließt zum 23. April. Bis dahin lockt der große Ausverkauf mit Rabatten zwischen 30 und 70 Prozent auf Ketten, Ohrringe, Goldschmuck und Uhren. Mit dem Aus schließt eines der Traditionsgeschäfte an Oranienburgs Einkaufsstraße.

Seit gut 100 Jahren ist das Haus in der Bernauer Straße 41 dafür bekannt, Schmuck zu beherbergen. Gefühlt war hier für viele Oranienburger also schon seit ihrer Kindheit immer ein Schmuckgeschäft mit glänzender Ware. Seit 1991 betreibt Ilona Slomski das Goldhaus. Dieser Tage erreicht sie vor allem eins: Glückwünsche. „Viele Kunden, die uns immer treu waren, bedanken sich bei uns“, sagt Ilona Slomski. Die Kunden würden sich mit ihr freuen. Eigentlich paradox bei einer Ladenschließung. Doch die Wünsche beziehen sich auf den Ruhestand von Ilona Slomski und ihren zwei Mitarbeiterinnen. Sie wollen mehr Zeit für ihre Kinder und Enkelkinder haben. „Wir sind jetzt alle in einem Alter, wo wir noch etwas vom Leben haben wollen“, so die Inhaberin.

Die Geschäftsschließung kam deshalb nicht aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Kundschaft eher per Klick im Internet goldene und silberne Accessoires kauft. „Wir haben uns kurzfristig gemeinsam entschieden, in Ruhe in Rente gehen zu wollen.“ Der Zeitfaktor spielte eine Rolle. Ab 8.30 Uhr wird im Laden gearbeitet, der Tag vorbereitet. Wieder zu Hause – in Potsdam – waren die Frauen erst gegen halb acht. „Da bleibt bei der Fahrerei nicht viel Zeit für die Familie.“ Ilona Slomski geht mit wenig Wehmut. Die Bernauer Straße wird sie vermissen. „Sie ist ein attraktiver Ort“, sagt sie. Vor allem die jährliche Lichternacht wird sie in guter Erinnerung behalten. (win)