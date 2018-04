Auf den Veltener Bahnhof geschaut

Roland Becker

Velten (MOZ) Dass die Arbeiten zur Sanierung des Veltener Bahnhofs voranschreiten, lässt sich anhand dieser Luftaufnahme unschwer erkennen. Mittlerweile liegt hinter den Anwohnern auch das erste Wochenende – es war das vor Ostern –, bei dem sie das Recht hatten, wegen des nächtlichen Lärms in einem Hotel zu übernachten. Angeblich soll es in besagter Nacht aber nicht so laut gewesen sein wie befürchtet. Die besonders lauten Rammarbeiten wurden noch nicht ausgeführt. Wie viele Mieter der 300 betroffenen Wohnungen das Ausweichquartier beanspruchten, konnte die Deutsche Bahn auf Nachfrage am Mittwoch nicht sagen. An den beiden kommenden Wochenenden soll es in der Nacht wieder laut werden.