Mit Spanngurt erdrosselt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein gemütlicher Grillabend sollte der 17. August 2017 werden. Am Ende der Nacht war die 61-jährige Jutta K. aus Alt Ruppin tot. Ihr mutmaßlicher Mörder legte am Mittwoch im Neuruppiner Landgericht ein Geständnis ab – mit Einschränkungen.

Friedrich-Wilhelm K. muss sich seit Mittwoch vor dem Landgericht verantworten, weil er die 61-jährige Jutta K. ermordet haben soll. Der 40-Jährige soll am 17. August 2017 mit seiner Vermieterin in Alt Ruppin gegrillt haben. Als Jutta K. knapp einen Tag später in ihrem Bootshaus gefunden wurde, war sie nackt, hatte schwerste Kopfverletzungen und war erdrosselt worden. Laut Staatsanwaltschaft soll das Opfer Sex mit dem Angeklagten gehabt haben. Doch dieser habe nach einem Streit so kräftig zugeschlagen, dass die 61-Jährige etliche Brüche im Gesicht davongetragen hat. Mit einem Gurt um den Hals soll er sie an einem Pfosten im Raum fixiert haben. K. starb laut Gerichtsmedizin an der Strangulation.

Friedrich-Wilhelm K. flüchtete anschließend mit dem Wagen der Getöteten. Er hob mit ihrer EC-Karte und der ihres Sohnes Geld ab, bevor er sich am 21. August in Eberswalde bei einem Anwalt meldete und der Polizei stellte. K. ließ am Mittwoch durch seinen Verteidiger eine Einlassung verlesen. Er fühle sich für den Tod von Jutta K. verantwortlich und sei darüber sehr betroffen. Allerdings seien die Umstände der Tat nicht richtig geschildert worden.

Der 40-Jährige gab an, ein sehr gutes Verhältnis zu der Alt Ruppinerin gehabt zu haben. Er sei ihr bei Arbeiten auf dem Grundstück behilflich gewesen. Viermal vor der Tat hätten sie Sex gehabt – einvernehmlich, so K. Am 17. August sei es „zu Schmusereien und Küssen“ gekommen. Als K. nach dem Sex zu seiner Freundin fahren wollte, sei ein Streit entstanden, der eskaliert sei. Da sei er ausgerastet und habe sie geschlagen, so Friedrich-Wilhelm K. Als die Frau nach diversen Schlägen röchelte und blutete, habe er weg gewollt. Ein Gurt um den Hals sollte verhindern, dass die 61-Jährige Hilfe holt. Diesen habe er nicht zu fest gespannt.